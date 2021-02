Neela

ist schon seit September hier, bislang hat sie noch kein neues Zuhause gefunden. Sie kam in einem sehr schlechten Allgemeinzustand an, mager und ausgetrocknet. Sie leidet an einem Eiweißverlust und braucht täglich Medikamente. Der Wert sollte regelmäßig kontrolliert werden, was im Tierheim gemacht werden kann. Ihr Alter wird auf fünf bis sechs Jahre geschätzt. Neela schmust nur, wenn ihr danach ist. Sie braucht einen ruhigen Haushalt und die Zeit, sich einzugewöhnen. Infos unter Telefon (0 71 21) 14 48 06 64 und -72 oder katzen@tierschutzverein-reutlingen.de