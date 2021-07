Ein neues Geschirr soll der acht Jahre alte Mickey bekommen. Seine Halterin Eva Romero stöberte auf einem Tisch, in einem Planschbecken, in einer Kiste und wurde fündig. Der Hund aus Spanien hielt still, während sie ihm das Geschirr anzog. Es passte. „Ich wusste gar nicht, dass es hier so viel ...