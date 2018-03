Gemeinderat Thomas Ziegler gibt Mandat ab

Reutlingen / Carola Eissler

Einer der prägenden Köpfe des Gemeinderats wird im April sein Mandat abgeben. Thomas Ziegler hat gestern die Oberbürgermeisterin über sein geplantes Ausscheiden informiert. Mit 64 Jahren wolle er kürzer treten, sagt der Rechtsanwalt, der seit 35 Jahren in der Achalmstadt Kommunalpolitik betreibt und seit 26 Jahren Mitglied des Gemeinderats ist. Für Schlagzeilen hat Ziegler in den vergangenen drei Jahrzehnten immer wieder gesorgt. Zunächst engagierte er sich bei den Grünen und kam 1987 als Nachrücker in den Rat, 1994 wurde er für die Grünen in den Kreistag gewählt und kandidierte ein Jahr später sogar für den OB-Posten gegen den dann gewählten Stefan Schultes. Wegen der Hartz IV-Gesetze der Schröder/Fischer-Regierung trat Ziegler 2002 bei den Grünen aus, engagierte sich ab 2003 für WiR und baute dann ab 2008 die Linken auf, für die er seit 2009 im Gemeinderat sitzt. Seine eigenen politischen Überzeugungen habe er stets beibehalten, betont Ziegler. Eher habe er einer politischen Gruppierung „den Abschied erklärt, als mich des politischen, beruflichen oder privaten Fortkommens wegen von ihr einbinden zu lassen“. Und Ziegler weiter: „Meine Trennung von den Grünen erfolgte gerade zu jenen Zeiten, als sich dort endlich habhafte Karrierechancen eröffneten.“

Ziegler sagt, er habe keinesfalls vor, sich aus der Kommunalpolitik zurückzuziehen. Es gehe lediglich um eine Reduzierung. Im Kreistag wird der Linken-Politiker Sprecher seiner Fraktion bleiben, zudem will sich Ziegler wie die vergangenen zehn Jahre auch im Linken Arbeitskreis Kommunalpolitik engagieren. Zumal man jetzt, durch die kürzliche Eröffnung des Linken Büros am Karls­platz und den Einzug von Jessica Tatti in den Bundestag, endlich über professionelle Strukturen verfüge, die für eine erfolgreiche politische Arbeit Grundvoraussetzung seien.

In der nächsten Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 26. April, wird Thomas Ziegler sein Mandat an den Nachrücker übergeben. Wer seinen Platz einnimmt, will die Linke erst nach Ostern publik machen.