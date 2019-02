OB-Wahl Reultingen Thomas Keck ist neuer OB

Reutlingen / Carola Eissler

Ein Wahl-Krimi, ein Wechselbad der Gefühle, ein Abend voller Hochs und Tiefs. Um 19.05 Uhr war die Sensation in Reutlingen perfekt: Thomas Keck, Betzinger Bezirksbürgermeister und Stadtrat, wird neuer Oberbürgermeister in Reutlingen. Und damit erstmals nach 46 Jahren das Amt für die SPD holen. Mit Oskar Kalbfell, einem gebürtigen Betzinger, war 1973 der letzte SPD-OB in der Achalmstadt abgetreten. Nur 72 Stimmen lag Keck vor seinem direkten Konkurrenzen Dr. Christian Schneider (CDU). Schneider holte 40,8 Prozent, Keck 41,1 Prozent. Der FDP-Kandidat Carl-Gustav Kalbfell spielte bei erreichten 16,5 Prozent letztlich keine Rolle mehr.

Großer Andrang im Foyer des Rathauses

Bereits um 18 Uhr, als die Wahllokale schlossen, drängelten sich 500 Bürger im Foyer des Rathauses, um die Auszählung der Wahllokale live am großen Bildschirm mitzuerleben. Als um 18.20 Uhr die ersten Ergebnisse von 20 Wahlbezirken hereinkamen, brandete lauter Jubel der zahlreichen SPD-Anhänger auf: Keck lag mit 45 Prozent an der Spitze, Schneider folgte mit 37,4 Prozent.

Doch der Jubel war verfrüht. Denn bereits fünf Minuten und weitere sechs Wahlbezirke später hatte Schneider bis auf 1,3 Prozent aufgeholt. So ging es dann munter weiter: Mal lag Keck vorne, mal Schneider. Um 18.45 Uhr nahm Keck erneut die Führungsposition mit 41,1 Prozent ein, gefolgt von Schneider mit 40,8 Prozent. Und dann tat sich 20 Minuten erst einmal gar nichts. Der letzte Wahlbezirk Rettungswache aus dem Gebiet Krankenhaus/Ringelbach fehlte noch. „So etwas verkürzt das Leben um zwei Jahre. Das ist schlimmer als ein Hausbau“, kommentierte Keck die Spannung. Als auch der letzte Wahlbezirk ausgezählt war, gab es für die Keck-Anhänger und die SPD kein Halten mehr.

„Es ist nicht einfach, jetzt Worte zu finden“, sagte Keck in einer ersten Reaktion. „Das war ein riesiges Herzschlag-Finale.“ Keck dankte denen, die ihn gewählt haben und sagte, er hoffe, auch diejenigen mitnehmen zu können, die ihn nicht gewählt haben. „Vor allem aber danke ich jenen, die so großartig mit mir gekämpft haben. Denn einer allein kann das nicht.“ Bei seinen Konkurrenten Schneider und Kalbfell bedankte sich Keck für den fair geführten Wahlkampf.Er hätte sich gewünscht, dass das Ergebnis eindeutiger ist, sagte Keck. „Aber der Souverän hat gesprochen und ich will für alle Bürger da sein.“ Was letztlich wahlentscheidend war, könne er bei gerade mal 72 Stimmen mehr nicht sagen. „Wir waren unterschiedliche Typen und hatten unterschiedliche Programme.“ Und, so Keck, es habe sich eben auch gezeigt, dass die ursprünglichen 16 Prozent der Grünen-Kandidatin aus dem ersten Wahlgang nicht automatisch auf ihn entfallen.

Wie wichtig für die bundesweit an Boden verlierende SPD der Wahlsieg Kecks ist, zeigte sich an der Präsenz von Landes-Chef Andreas Stoch, der extra nach Reutlingen gekommen war. „Es ist völlig irre, ich bin begeistert“, so Stoch.. Die nahbare, bodenständige Art von Thomas Keck habe die Wähler überzeugt. „Diese Art Politik zu machen kommt an.“ Die Wahl in Reutlingen gebe der SPD Mut, dass es mit den „richtigen Personen und den richtigen Themen“ klappt. Dabei hatte Thomas Keck erst einige Hürden nehmen müssen, um die SPD in Reutlingen zu überzeugen, dass er der richtige Mann sei. Denn eine SPD-Findungskommission hatte ursprünglich Philipp Riethmüller, die rechte Hand der Reutlinger Baubürgermeisterin Ulrike Hotz, als ihren Kandidaten nominiert. „Ja, es gab Irrungen und Wirrungen“, sagte Stoch. Aber entscheidend sei doch, dass hinterher die SPD-Basis hinter dem Kandidaten Keck stand. „Alle Sozialdemokraten haben für diesen Erfolg gekämpft.“

Von einer bitteren Niederlage wollte der unterlegene Christian Schneider nicht sprechen. „Bitter wäre es gewesen, wenn das Ergebnis deutlicher ausgefallen wäre.“ 72 Stimmen Unterschied, das sei dann schon Zufall. Aus Reutlingen nehme er unglaublich positive Erfahrungen mit. „Ich habe hier tolle Menschen und eine tolle Stadt kennengelernt.“ Das Wort Enttäuschung wollte sich auch Gabriele Gaiser, CDU-Stadtverbandsvorsitzende, nicht entlocken lassen. Schneider sei in Reutlingen völlig unbekannt gewesen und habe es geschafft, in nur vier Monaten so viele Stimmen zu holen. „Ich würde eher sagen: Es ist schade.“

Es war der große Stadtteil Betzingen, der am gestrigen Abend wahlentscheidend war. Hier hatte Keck bereits im ersten Wahlgang über 50 Prozent der Stimmen geholt, jetzt waren es 61,5 Prozent. Am schwächsten schnitt Keck in Reicheneck mit nur 22,5 Prozent ab, nur ein wenig mehr waren es in Mittelstadt mit 28 Prozent, Oferdingen mit 29,5 Prozent und Bronnweiler mit ebenfalls 29,5 Prozent. In der Kernstadt und bei der Briefwahl waren die beiden Spitzenreiter Keck und Schneider quasi gleichauf. Keck lag bei der Briefwahl mit 0,4 Prozent vorne, in der Kernstadt mit 0,9 Prozent.

Oberbürgermeisterin Barbara Bosch, die noch bis 1. April ihr Amt inne hat, wünschte Keck alles Gute und der Stadt das Beste. „Ich weiß, was dieses Amt einem abverlangt.“ Dass sich Menschen bereiterklären, in so einen Wahlkampf zu gehen, das stärke die Demokratie. Freilich hätten sich alle Beteiligten eine höhere Wahlbeteiligung gewünscht. Nur 40,2 Prozent der Wahlberechtigten waren gestern an die Urnen gegangen. Das sind zwar etwas mehr als beim ersten Wahlgang, dennoch hat nicht einmal jeder zweite Reutlinger gewählt.