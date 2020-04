Über 600 Menschen, die dicht an dicht die Stadthalle füllten und unzählige Hände, die Thomas Keck geschüttelt hat: Das war das Szenario am 5. April 2019, also vor fast genau einem Jahr, bei der Amtseinsetzung des neuen Oberbürgermeisters. „Aus heutiger Sicht wäre eine solche Feier unvorstel...