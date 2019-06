Vergangenes Jahr feierten die „Mixed Pickles“, die Theatergruppe des Bürgertreffs Pfullingen, ihr 20-jähriges Bestehen. Auch in diesem Jahr präsentieren sie sich weiterhin als würzige Mischung aus Jung und Alt, schreibt die Gruppe. Das Ensemble, das aus Menschen zwischen 16 und 90 Jahren besteht, hat sich in dieser Spielzeit das Theaterstück „Immer Ärger mit den Alten“ von Michael Brett (Deutscher Theaterverlag, Weinheim) unter der Leitung von Cordelia Honigberger „zurechtgespielt“. Die Gruppe wird die Inszenierung unter dem selbst gewählten Titel „Trau, schau, wem!“ aufführen.

Zum Inhalt: Der Reporter George Baxter entdeckt in der englischen Provinz der 60er-Jahre ein Ehepaar, das 80 Jahre lang verheiratet ist. Der 80. Hochzeitstag der beiden Alten fällt zufälligerweise genau auf Georges Heiratstermin am 1. Juni 1966, der in wenigen Wochen bevorsteht.

Gutes Zeichen ?

Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? George macht sich Mut und schreibt eine verklärende, aber ziemlich frei erfundene Zeitungsnotiz über das 80-jährige Eheglück der Alten. Miss Jessop, die Besitzerin des Provinzblatts, selbst nie verheiratet, aber eine glühende Verfechterin der Institution Ehe, ist entzückt. Die Leser können dafür begeistert werden, den Jubilaren einen luxuriösen London-Aufenthalt zu sponsern, gespickt mit Empfängen, Interviews und Events – mit der Aussicht auf herzergreifende Berichte und Bilder von dem sich innig liebenden Paar. Konkurrierende Zeitungen, argwöhnisch, aber auch neidisch, versuchen mit allen Mitteln, ebenfalls Kapital aus dieser Top-Story zu schlagen. Brenda, die eigentlich auf Flitterwochen mit ihrem frisch angetrauten Ehemann George eingestellt ist, gerät stattdessen in einen nervenaufreibenden Medienrummel um zwei Alte, die sich verstörend anders verhalten, als von einem seit 80 Jahren in Harmonie lebenden Paar erwartet wird. Zum Davonlaufen findet Brenda, aber die Geschichte nimmt nicht nur eine unerwartete Wendung...

Die Aufführungen finden am Freitag, 12. Juli, Samstag, 13. Juli, und am Samstag, 20. Juli, jeweils um 20 Uhr in der Mensa des Friedrich-Schiller-Gymnasiums statt. Karten gibt es im Vorverkauf in der Stadtbücherei Pfullingen, Telefon (0 71 21) 70 30 42 01, oder an der Abendkasse eine Stunde vor Beginn.

