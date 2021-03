● Marco Budja aus Lichtenstein singt in der Sat.1-Musikshow „The Voice Kids“.



● Vierer-Buzzer bei den Blind Auditions für das 15-Jährige Talent.

Die Musikshow „The Voice Kids“ in Sat.1 ist in eine neue Staffel gestartet. Bereits zum neunten Mal kämpfen die Coaches in ihren roten Drehstühlen um die größten Talente unter den Kids. Am Samstag, den 20.03.2021, war Marko Budja aus Lichtenstein (Landkreis Reutlingen) mit von der Partie.