Mehr als 1000 Mitglieder in sechs unterschiedlichen Sparten – von Fußball, Leichtathletik, Tischtennis bis zu Turnen, Tennis und Volleyball – zählt die Turngemeinde (TG) Gönningen heute. Hervorgegangen ist die TG allerdings im Jahr 1919 durch die Fusion von zwei Vereinen, dem Turnverein und dem Turnerbund, die schon 1910 und 1914 gegründet wurden. Durch diesen Zusammenschluss entstand der heute größte Gönninger Verein, wie Markus Scheurer als Vorsitzender am Donnerstagabend bei der zentralen Feier zum 100-jährigen Bestehen erläuterte.

Ehemalige Turnhalle ist die einzige Gönninger Vollzeitgaststätte

Eine weitere Besonderheit der TG: Sie hatte sich 1931 eine eigene Turnhalle in der Lichtensteinstraße gebaut, die 1980 zur Vereinsgaststätte umfunktioniert wurde – und heute als einzige „Vollzeitgaststätte im Ort“ existiert, so Scheurer.

Reutlingens Oberbürgermeister Thomas Keck bezeichnete in seiner Rede die Turngemeinde Gönningen als „wertvollen, unverzichtbaren Pfeiler der Gemeinde“. Und weil das so ist, hatte Keck „eine Sportplakette des Bundespräsidenten“ dabei, die der OB dem Verein zum 100. Geburtstag überreichte.

Nachbarn helfen mit

Gönningens Bezirksbürgermeisterin Christel Pahl hob hervor, dass die TG sich nicht allein durch das Sportangebot „stets für das gute Zusammenleben in der Gemeinde einsetzt“. Und weil das in Gönningen so funktioniert, hatten sich für den Freitagabend auch zahlreiche Helfer, Unterstützer und Aktive aus anderen Vereinen und sogar unter den Nachbarn aus Bronnweiler gefunden, die das Programm mitgestalteten und hinter den Kulissen kräftig anpackten.

Tolles Programm

Die Gönninger Wolpertinger etwa bestritten einen Teil des Bühnenprogramms: Der Zirkus-Nachwuchs begeisterte das Publikum ebenso wie einige Zeit später die jungen Damen vom SF Donnstetten mit akrobatischen Rope-Skipping-Aufführungen.

Exzellentes Essen

Zwischendrin gab es nach den Worten des Sportkreisvorsitzenden Karl-Heinz Walter „ein exzellentes Essen“. Und warme Worte obendrein: „Ich gratuliere zum Jubiläum, denn dass ein Verein über 100 Jahre am Laufen gehalten wird, ist alles andere als selbstverständlich.“ Ohne die zahllosen Freiwilligen, die sich in so einem Verein wie der TG engagieren, sei das nicht möglich. „Das Ehrenamt ist der Kitt der Gesellschaft“, hob Walter hervor – und überreichte Gabi Frieß und Markus Brändle als langjährigen aktiven Abteilungsleitern des Vereins Ehrenadeln des Sportkreises und des Württembergischen Landessportbunds. Markus Scheurer erhielt zudem eine Ehrenurkunde für den Gesamtverein.

Damit aber nicht genug: Munter ging es am Donnerstagabend mit den Ehrungen weiter – während es in dem riesigen Festzelt richtig kalt wurde. 25-jährige Mitgliedschaften wurden sogar noch von 40-jährigen getoppt, die Krönung waren schließlich diejenige, die schon seit 50 Jahren dabei sind (siehe Infobox). Sozusagen den Vogel abgeschossen hatte allerdings Klara Geiger – die 100-Jährige, die um einige Monate älter als die TG ist, war am Donnerstagabend ebenfalls anwesend.

Fulminante Partynacht mit den Lollies

Als an diesem Festabend schließlich Friedel Kehrer-Schreiber und danach noch eine Hip-Hop-Tanzgruppe die Bühne erobert hatten, war der Abend aber noch lange nicht vorbei: Livemusik und die Öffnung der Bar folgten. Am Freitagabend war das TGG-Festzelt dann erneut voll, eine SWR4-Schlagerparty hatte eine ebenso große Fangemeinde angelockt wie das am Samstagabend ebenfalls der Fall war – wenn die „Lollies“ einmal mehr zusammen mit den Besuchern eine fulminante Partynacht gefeiert hatten. Am Sonntag folgten ein ökumenischer Gottesdienst, Frühschoppen und Familiennachmittag.

