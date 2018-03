Reutlingen / swp

Kräftig gekracht hat es am Dienstag in der Straße Am Heilbrunnen. Kurz vor 14 Uhr war ein 48-jähriger VW Sharan-Lenker von einer Betriebszufahrt in die Vorfahrtsstraße eingefahren. Dabei übersah er den dort nahenden Honda einer 37 Jahre alten Frau. Bei dem Zusammenprall zog sich die Autofahrerin Verletzungen zu. An den Autos entstand ein Sachschaden von 25 000 Euro.