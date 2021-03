Anne-Kathrin Schütz, Elternvertreterin an der Achalmschule, äußerte in der Einwohnerfragerunde den Wunsch, dass Schüler zweimal wöchentlich getestet würden. Hauptamtsleiter Albrecht Fausel erklärte, dass die Kinder in der kommenden Woche bis zu den Osterferien drei Testkits mit nach Hause be...