Wegen dringender Optimierungsarbeiten muss die Telefonanlage des Klinikums am Steinenberg Reutlingen am Dienstag, 28. Mai 2019, von 14:00 bis ca. 17:00 Uhr vorübergehend außer Betrieb genommen werden. In diesem Zeitfenster sind direkte Anrufe von außen nur über folgende Notfall-Nummern möglich: 07121 – 2037813 und 07121 - 2055059. Zusätzlich steht die Leitstelle wie immer unter der Nummer 112 bereit.

