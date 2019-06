Am Sonntag, 30. Juni, werden am Platanenbestand in der Lederstraße zwischen Parkhaus Lederstraße und dem Lindachknoten umfangreiche Baumpflegemaßnahmen zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit durchgeführt. Im Zuge dieser Maßnahmen werden in der Zeit von 7 Uhr bis ca. 18 Uhr einzelne Fahrspuren in der Lederstraße teilweise gesperrt.

