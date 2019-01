Meinungsbeitrag von Kathrin Kammerer über Problemlösung bei der Bahn Techniker verspätet sich

So sah es mehrere Wochen lang am Reutlinger Bahnhof aus: Ein Collegeblock-Blatt warnte vor der defekten Tür. © Foto: Kathrin Kammerer

Reutlingen / kam

Am liebsten würde man es laut in die Reutlinger Bahnhofshalle hinein rufen: „Echt jetzt?!“ Seit vielen Wochen ist die rechte Tür kaputt, die vom Warteraum auf den Bahnsteig führt. Ein liniertes Din-A4-Blatt (mit einem hastig geschriebenen „Tür defekt“) bewahrte den gestressten Pendler bislang davor, in der morgendlichen Hatz volle Kanne gegen die Glaswand zu donnern. Wer den Warnhinweis aufgehängt hat? Man weiß es nicht.

Die Reutlinger SPD jedenfalls hatte der lokalen Presse bei einem Vorort-Termin vom desolaten Zustand des Bahnhofs berichtet. Die Sozialdemokraten wollen, dass die Stadt den Bahnhof kauft und ihn aufhübscht. Über diesen Wunsch (und über das „Tür defekt“-Schild) wurde groß berichtet.

Daraufhin hat die Bahn, schneller als man „umgekehrte Wagenreihung“ sagen kann, das dilettantische Collegeblock-Blatt gegen ein professionelles Defekt-Schild ausgetauscht (siehe Bild). Die Tür indes ist immer noch kaputt.

Man beginnt sich also nun beim täglichen Warten zu fragen, wie aufwendig oder teuer so eine Reparatur eigentlich sein kann. Und ob man in Zukunft einfach alle Bahn-Beschwerden gleich in der Zeitung abdrucken sollte. Vielleicht hat die Bahn auch einfach einen Techniker aus Norddeutschland (oder Skandinavien, oder Sibirien) mit der Reparatur beauftragt. Und ihn per Zug nach Reutlingen geschickt. Das würde immerhin erklären, warum er noch nicht da ist.