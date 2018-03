Kfz-Meister Technik wechselt sich ständig

Reutlingen / swp

Wolfgang Heinz, Vorsitzender des Prüfungsausschusses sagte eingangs der Veranstaltung: „Die Anstrengungen der letzten Wochen, Monate und Jahre, der Prüfungsstress und die Anspannung bis zur Bekanntgabe der Ergebnisse gehören heute der Vergangenheit an“. Jeder Absolvent habe sein Ziel erreicht und könne stolz sein über das Erreichen dieser wichtigen Etappe, solle aber weiterhin lernwillig bleiben und bereit sein für Veränderungen. Der technische Fortschritt im und um das Fahrzeug herum werde unaufhörlich weitergehen. „Digitalisierung, Industrie 4.0, Handwerk 4.0, diese Schlagworte begegnen uns ständig“, so Heinz. „Autonomes Fahren, alternative Antriebe, vernetzte Mobilität, das sind die Fachbegriffe, die unser Handwerk konkret betreffen.“

Wie rasant die technische Entwicklung in der Automobiltechnik voranschreitet, machte Heinz am schnellen Modellwechsel bei fast allen Automobilherstellern fest. Selbst für einen Fachmann sei es oft schwierig, den Überblick über Modelle, Motorisierungen und Ausstattungsvarianten zu behalten. Deshalb sei es unverzichtbar durch Fortbildungen am Ball zu bleiben. „Das Kfz-Handwerk hat sich seit jeher dem Fortschritt angepasst. Die meisten Fahrzeuge bestehen aus einem Netzwerk mit einer digitalen Datenverarbeitung; wenn dieses mal nicht funktioniert, dann funktioniert meistens das ganze Fahrzeug nicht oder nicht richtig“, erklärt Heinz.

Die Jungmeister müssten nun dafür sorgen, dass unsere Gesellschaft weiterhin mobil bleibe. „Was immer Sie mit ihrem Meisterbrief noch vorhaben, gehen Sie an eine Sache, die ihnen am Herzen liegt mit Ehrgeiz, Ernsthaftigkeit und Eigeninitiative heran“, empfahl Heinz den frischgebackenen Kfz-Meistern. Die Jungmeister hatten sich im Vollzeitkurs an der Gewerblichen Schule Metzingen auf die Prüfungen vorbereitet. Wie in allen Handwerksberufen umfasst die Weiterbildung zum Kraftfahrzeugtechniker-Meister vier Schwerpunkte. Neben der Kraftfahrzeugtechnik in Theorie und Praxis stehen die Fächer Betriebswirtschaft, Recht und Arbeitspädagogik auf dem Lehrplan.

Nachfolgend die Namen der Absolventen, die einer Veröffentlichung ihrer Namen die Zustimmung erteilten: Daniel Ulmschneider (Filderstadt), Sascha Funk (Bondorf), Patrick Schmid (Tübingen), Manuel Lutsch (Mössingen), Thorsten Schaal (Mössingen), Timo Staiger (Mössingen), Tim Müller (Nehren), Raphael Gulde (Geislingen), Felix Blümel (Hechingen), Cahangir-Deniz Cankaya (Albstadt), Michael Hasselberg (Hayingen), Marcel Hauswirth (Römerstein), Uwe Tress (Reutlingen), Jens Auch (Reutlingen), Jonas Jäger (Reutlingen), Wassili Puskarev (Reutlingen), Christian Roß (Reutlingen), Florian Rehm (Reutlingen), Maximilian Bayer (Pfullingen), Maximilian Braun (Jesingen) und Lukas Maier (Neidlingen).