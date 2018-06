Reutlingen Tausende fahren auf „rasant“ ab

Nur 29 Sekunden / Von Evelyn Rupprecht

Nur 29 Sekunden. „Das ist schon eine knackige Zeit“, staunt Michel Ritter. Keine halbe Minute hat der Messebesucher bei der Reifenwechsel-Challenge gebraucht, um ein Rad neu aufzuziehen. „Die meisten Leute haben ein Problem mit dem Zentrieren“, weiß der Leiter der Reutlinger Reiff-Niederlassung, der an diesem Wochenende jede Menge zu tun hat. Die Automesse läuft gut für ihn und seine Kollegen. Die Besucher haben Fragen über Fragen.

Ähnlich schaut’s am Nachbarstand aus, wo das DEKRA-Team relativ schnell erkannt hat, worum es den Leuten geht. „Die Kleinen wollen Popcorn haben und die Großen wollen wissen, was wir so machen“, sagt Andreas Schurr. Und was macht die DEKRA so? „Unter anderem Fahrzeugbewertungen- und prüfungen“, erläutert Schurr. Eine Antwort, die er an diesem Samstag und Sonntag wohl mehrere hundert Male gibt. Denn die Automesse der Südwest Presse ist richtig gut besucht. Nicht nur am sonnigen ersten, sondern vor allem am etwas wolkigeren zweiten Tag, den Tausende nutzen, um sich bei den elf Autohäusern, aber auch bei Reiff, der DEKRA und dem TÜV zu informieren – und sich ganz „nebenbei“ auch noch Leckereien an der Streetfood-Meile einzuverleiben.

Apropos TÜV: Der wartet bei „rasant“ mit einer Schätzaktion auf. Gianluca Scacciante und seine Kollegen haben einen Unfallwagen aufgebaut. „Wie hoch ist der Schaden?“ wollen sie wissen. „Die meisten liegen mit ihrer Schätzung drunter“, sagen die TÜV-Leute. So wie das im richtigen Leben eben auch ist, wenn ein Unfall passiert und man nicht so recht glauben will, dass die Reparatur doch so teuer ist.

Einen Unfall bauen sollte man mit dem schnittigen roten „Stinger“ von Kia lieber nicht. Der hat 370 PS, einen V8-Motor und 3,3 Liter Hubraum – und ist natürlich kein Schnäppchen. „Das ist das Flaggschiff von Kia“, erklärt Manuela Väth, Auszubildende bei Gleich-Automobile. Doch auch an dem Mazda gleich daneben stehen die Leute Schlange. Der hat ein paar PS (und natürlich auch KW) weniger, aber einen besseren Sound. Ein Messegast nach dem anderen sitzt Probe – und drückt zwischendurch schon mal kräftig aufs Gas.

Schauen, reinsitzen, einen Termin für eine Probefahrt vereinbaren – so läuft’s beim Autohaus Beisswänger. Dort berät Frank Häberle gerade ein älteres Reutlinger Paar, „das sich für ein etwas höheres Auto“ interessiert. „Höher“ sollen vor allem die Sitze sein, „damit man nicht so runterfällt beim Einsteigen“. Der Renault-SUV scheint da genau das richtige Gefährt zu sein. Und als Häberle dann noch erklärt, dass die Sitze ideal für die Lendenwirbel sind, versprechen die Senioren, wieder vorbeizuschauen, wenn sie das Messegelände abgewandert haben.

Dort freilich bekommen sie noch weit über 100 andere Autos zu sehen. Zum Beispiel die sechs Fahrzeuge von Opel, die das Automobilforum hier stehen hat. „Klein, groß und mittel, da ist für jeden etwas dabei“, sagt Stefan Schmid. Mit einem ähnlich breiten Angebot ist auch das Ford-Autohaus angereist. Matthias Kimmerle war zwar „erst etwas skeptisch, wegen des neuen Standorts der Messe“, ist aber schon kurz nach dem Start von „rasant“ durchaus angetan davon, dass die Südwest Presse mit der Ausstellung von der Stadthalle weg und hin zum Festplatz Bösmannsäcker umgezogen ist. „Hier kommen die Leute gezielter her, als in die Stadtmitte“, ist seine Erkenntnis. „Wir sind sehr zufrieden“, sagt Kimmerle mit Blick auf den Besucherandrang.

Zufrieden und überrascht, dass es so gut läuft, obwohl „rasant“ nicht mehr in der Stadtmitte über die Bühne geht, ist auch Thomas Heim. Der Alfa Romeo-Händler erinnert sich noch gut an die Messe vor zwei Jahren – und an den Regen damals. Da ist das Wetter an diesem Wochenende mit seinen milden 20 Grad und dem Sonne-Wolken-Mix schon eher parademäßig aufgestellt. Vielleicht ist auch deshalb „der Zuspruch riesig“, freut sich Heim.

Pick-up, Van, Cabrio: Das Mercedes-Benz-Team hat für alle Käufer-Gruppen etwas mit auf die Bösmannsäcker gebracht. Stefan Schmidt und seine Kollegen sind nicht nur angesichts der Besuchermassen froh, „dass das Wetter so gut passt“. Auch der AMG-GT mit seinen 522 PS macht sich, wenn er „oben ohne“ im Sonnenschein steht, einfach noch besser. Das Gefährt ist ein Hingucker – genauso wie der R8, den das Audi-Zentrum mitgebracht hat. 540 PS hat der Wagen, an dem Kinder genauso wie Rentner stehen bleiben. Doch intensivere Beratungsgespräche führt Kim Rhode, der Filialleiter Seat bei Auto Heusel, doch eher an den familientauglichen SUVs. Überhaupt, findet Rhode, „sind das alles super nette Leute, die hier vorbeikommen und sich informieren“.

Probesitzen – das ist auch bei Auto-Domicil ein Thema. Achim Tröster, Verkaufsleiter bei dem Citroën-Händler, nutzt die Pausen zwischen den Kundengesprächen für die Konkurrenz-Beobachtung. „Nirgends hat man so viele Autohäuser im direkten Vergleich auf einem Platz“, weiß er zu schätzen, was auch viele Messebesucher als immensen Vorteil sehen. Trösters Fazit, das er kurz darauf auch einem potenziellen Kunden anvertraut: „Mit unseren Citroën stehen wir gut da.“

Extrem gefragt sind die neuen Technologien. „Bei uns interessieren sich richtig viele Leute für unser Elektroauto, den Nissan Leaf“, sagt Ramona Necker, Auszubildende beim Autohaus Wurst. Und bei Toyota sind es die Hybrid-Fahrzeuge, zu denen Dorina Coman immer wieder Fragen beantworten muss. Beide Frauen haben an ihren Ständen richtig viel zu tun – genauso wie das bhg-Team, für das „rasant“ auch „eine super Möglichkeit ist, um Kontakte aufzubauen“, wie Andreas Kopp erklärt. Schauen, reinsetzen, informieren – in dieser Reihenfolge laufen auch bei dem VW-Händler die meisten Begegnungen auf den Bösmannsäckern ab. Dass das VW-Team sämtliche Fahrzeuge mit Deutschland-Fähnchen ausgestattet hat, muss – im Nachhinein – als gutes Omen gewertet werden. Nicht nur für die Messe, auch für den Fußball-Samstagabend.