Tarif Tarifbindung bei MeWesta steht

Münsingen/Reutlingen / swp

Nach drei Verhandlungsrunden konnte die IG Metall Reutlingen-Tübingen mit der Firma Mewesta Hydraulik GmbH in Münsingen einen Haustarifvertrag abschließen. Die Verhandlungen erfolgten in einer angenehmen Atmosphäre, hieß es von Seiten der Gewerkschaft.

„Maßgeblich für die Einigung war, dass sich die Mehrheit der gut 50 Beschäftigten in der IG Metall organisiert hat“, so der zuständige Gewerkschaftssekretär Ralf Jaster, der allerdings auch die Bereitschaft zur konstruktiven Zusammenarbeit auf Seiten des Arbeitgebers lobte. Hier zeige sich, wenn die Tarifparteien auf Augenhöhe und respektvoll miteinander verhandeln, lassen sich Arbeitsniederlegungen wie jüngst bei Sauter in Metzingen vermeiden.

Das Tarifergebnis sichert den Beschäftigten zukünftig die Ankoppelung an alle Lohnerhöhungen der Metall- und Elektroindustrie.

Die Wochenarbeitszeit wurde zum 1. Februar 2018 auf 38,5 Stunden bei vollem Lohnausgleich abgesenkt. Das Urlaubsgeld wird zudem erhöht und das Weihnachtsgeld in den nächsten Jahren schrittweise auf das Niveau des Flächentarifvertrags angehoben.

Spürbare Verbesserung

„Wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden“, sagte Alexander Miller, Betriebratsvorsitzender bei Mewesta, „Für uns Arbeitnehmer bedeutet der Tarifvertrag ein deutliches Plus an Sicherheit und eine spürbare Verbesserung unserer Arbeitsbedingungen.“

Für die folgenden Jahre wurden zwischen Arbeitgeber und IG Metall regelmäßige Verhandlungen über weitere Anpassungen in Richtung Flächentarifvertrag vereinbart.

„Dieser Tariferfolg ist für die ganze Region sehr wichtig. Damit ist auch klargestellt, dass Tarifverträge auch in relativ kleinen Unternehmen auf der Schwäbischen Alb erreicht werden können, wenn sich die Beschäftigten gewerkschaftlich organisieren“, wie IG Metall-Chefin Tanja Silvana Grzesch das Ergebnis resümiert. Die IG Metall habe damit abermals belegt, dass sie eben auch in der Lage sei, passgenaue Tarifverträge zu vereinbaren, wenn die Karten offen auf den Tisch gelegt würden, so Tanja Silvana Grzesch weiter.