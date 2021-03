In der Pandemie ist vieles nicht möglich – Tanzen aber eben doch. Die Dancechallenge der DAK findet wieder virtuell statt, und so können junge Tanztalente ganz einfach und sicher teilnehmen. Wer mitmachen möchte, meldet sich kostenlos an und dreht ein Video von seinen Moves. Dieses kann zwischen dem 15. März und dem 30. April hochgeladen werden. Danach entscheidet ein Voting über die Regionalsieger und später auch ein weiteres über die Bundessieger. Tanzikone Motsi Mabuse ist Botschafterin des Wettbewerbs.

Tanz-Challenge „Beweg dein Leben“

Im Jahr 2011 hatte die DAK-Gesundheit den Dance-Contest eingeführt. Tausende Gruppen und zehntausende Teilnehmer nahmen im Laufe der ersten neun Jahre am Wettbewerb teil und begeisterten das Publikum mit Liveauftritten. Da im vergangenen Jahr die Bühnenevents durch die Pandemie unmöglich wurden, switchte die Krankenkasse den Wettbewerb um. „Sicherheit geht vor. Die Maxime hat uns darauf gebracht, die Dancechallenge zu starten. Das Motto ,Beweg dein Leben’ und damit die Gesundheit kommen ja auch hier nicht zu kurz“, sagt Sandra Fortenbacher von der DAK-Gesundheit. Gerade im Lockdown könne Tanzen auch zu Hause oder an der frischen Luft eine Alternative zu fehlenden Sportangeboten sein.

So können Kinder und Jugendliche aus Reutlingen mitmachen

Teilnehmen können Kinder und Jugendliche, das Mindestalter ist sieben Jahre. Es gibt drei Alterskategorien, damit es fair im Wettbewerb zugeht: „Kids“ (sieben bis elf Jahre), „Young Teens“ (zwölf bis 16 Jahre) und „Teens“ (ab 17 Jahre). Das Tanz-Video darf zwei Minuten lang sein und soll nicht von einem vorherigen Contest stammen. Nach dem Voting wird eine Online-Jury aus maximal 480 Videos, die die meisten Stimmen erhalten haben, die Regionalsieger ermitteln.

Info Alle Infos im Netz unter: www.dak-dance.de.