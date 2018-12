Taizé-Gebet in St. Wolfgang

Pfullingen / swp

Am Donnerstag, 20. Dezember, lädt die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) in Pfullingen um 19.15 Uhr ein zum ökumenischen Taizé-Gebet in die katholische Kirche St. Wolfgang.

Nach der Hektik des Tages kann man in einer guten halben Stunde zur Ruhe kommen, in der Stille neu Atem schöpfen, gemeinsam singen und im Gebet seine Anliegen vor Gott bringen. Die Taizé-Lieder sind einfache, kurze Lieder, die leicht zu lernen und zu singen sind, teilt die Kirchengemeinde mit.