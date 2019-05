Critical Mass Reutlingen, das ist eine scheinbar zufällige, immer größer werdende Gruppe von Radfahrern, die seit 2014 jeden letzten Freitag im Monat durch den abendlichen Verkehr der Achalmstadt radelt. Gemeinsam geht es um 18 Uhr von der Stadthalle aus los, dann wird eine Stunde oder annähernd zehn Kilometer durch den abendlichen Verkehr der Reutlinger Innenstadt geradelt.

Erstmalig 1992 in San Francisco

Critical Mass oder „Kritische Masse“, so die direkte deutsche Übersetzung, kommt ursprünglich aus den Vereinigten Staaten und fand erstmalig 1992 in San Francisco statt – mittlerweile hat es sich zu einer weltweiten Bewegung entwickelt. Critical Mass ist ein Zusammenkommen von Fahrradfahrern, die gemeinsam und friedlich durch die Straßen fahren. Für die Teilnehmer gelten zudem gesonderte Regeln: Mehr als 15 Radfahrende dürfen nach Paragraph 27 der Straßenverkehrsordnung einen geschlossenen Verband bilden. Für diesen Verband gelten sinngemäß die Verkehrsregeln eines einzelnen Fahrzeuges und er hat in einem Zug über eine Kreuzung zu fahren, selbst wenn die Ampel zwischenzeitlich Rot anzeigt.

Critical Mass in Reutlingen hat seinen Ursprung im Arbeitskreis Radschnellverbindung. Die erste Tour fand im Mai 2014 mit 50 Teilnehmern statt, im April 2019 wurde mittlerweile die 60. Critical Mass mit über 100 Radlern in Reutlingen abgefahren. Im Interview mit der SÜDWEST PRESSE erklären Susanne Müller (Gemeinderätin und stellvertretende Fraktionssprecherin), Günther Mrowietz und Günter Kühne, drei Reutlinger Critical Mass-Mitglieder der ersten Stunde, was hinter dieser Aktion steckt.

Drei Reutlinger Critical Mass-Mitglieder der ersten Stunde im Interview:

Was steckt hinter Critical Masss in Reutlingen, was sind Ihre persönlichen Ziele?

Susanne Müller Fahrradfahren ist ein Stück Lebensqualität. Leider ist es in Reutlingen nicht immer ein Vergnügen und zudem an vielen Stellen auch ziemlich gefährlich, das möchten wir ändern.

Günther Mrowietz Das Fahrrad gehört genauso zum Straßenverkehr wie das Auto, deshalb müssen Radfahrer als gleichberechtigte Verkehrsteilnehmer akzeptiert werden.

Günter Kühne Wichtig ist ein sicheres Fahrgefühl trotz des steigenden Verkehrsaufkommens in den Städten. Deshalb brauchen wir sichere Radwege, allein schon wegen unserer Kinder.

Wie organisieren Sie eine Critical Mass, ist die Stadtverwaltung involviert?

Günter Kühne Im Vorfeld einer Critical Mass denken wir uns eine neue Route durch die Reutlinger Kernstadt aus, planen einen reibungslosen Ablauf und informieren das Ordnungsamt sowie die Polizei.

Günther Mrowietz Wir stehen generell in einem sehr guten Austausch mit dem Ordnungsamt, reflektieren vergangene und schauen gemeinsam auf die kommenden Critical-Mass-Veranstaltungen. Die Gespräche finden immer auf Augenhöhe statt, und es wurden uns bislang keine Steine in den Weg gelegt.

Wer darf denn überhaupt alles mitfahren?

Susanne Müller Mitfahren kann natürlich jeder, es wird so gefahren, dass alle mitkommen. Einfach auf den Sattel steigen, um 18 Uhr an der Stadthalle sein und zusammen mit Gleichgesinnten eine Stunde oder annähernd zehn Kilometer durch die Reutlinger Kernstadt radeln.

Günter Kühne Wir freuen uns selbstverständlich über alle, die kommen und mitradeln. Die Teilnehmer erhalten von uns gelbe Warnwesten mit dem Critical-Mass-Logo, um auf der Straße besser gesehen zu werden.

Günther Mrowietz Anfangs war unser Altersdurchschnitt höher, aber mittlerweile sind wir buntgemischt – wie unsere Gesellschaft. Bei unserer letzten Critical Mass, sind die Organisatoren von „Fridays for Future“ mitgeradelt, was uns besonders gefreut hat.

Kommt man mit den anderen Radfahrern während der Fahrt ins Gespräch?

Susanne Müller Critical Mass ist sehr kommunikativ und bringt Menschen zusammen. Leute aus allen Schichten, junge wie alte, sind mit viel Spaß und Engagement dabei.

Günther Mrowietz Ein fester Bestandteil der Critical Mass ist im übrigen Musik. Wir haben immer eine Musikbox, die für gute Stimmung, heiße Rhythmen und Aufsehen sorgt, auf einem Fahrrad-Anhänger dabei.

Gibt es negative Erfahrungen mit anderen Verkehrsteilnehmern, wenn Sie in dieser großen Masse fahren?

Günter Kühne Grundsätzlich beobachte ich eine Veränderung: Anfangs waren die Autofahrer, wie auch Fußgänger, nicht immer begeistert, inzwischen nehme ich mehr Verständnis für Critical Mass wahr.

Susanne Müller Wir versuchen in den Dialog zu kommen, erklären, was wir machen, und verteilen, wenn gewünscht, unsere Flyer. Manchmal bekommen wir, beim Vorbeifahren, sogar Szenenapplaus.

Günther Mrowietz Der eine oder andere Autofahrer ist schon etwas ungeduldig, aber es bleibt eher die Ausnahme, dass sie hupen. In den fünf Jahren gab es nur einen Vorfall mit einem rabiaten PKW-Halter, den wir dann in Absprache mit dem Ordnungsamt auch zur Anzeige gebracht haben. Die RSV-Busfahrer sind auch nicht immer die geduldigsten, aber am Ende siegt die Vernunft, denn Sicherheit hat für beide Seiten immer Vorrang.

Wie erleben Sie den Straßenverkehr in Reutlingen, welche Problematiken sind auffallend?

Susanne Müller Unsere Innenstadt ist vom Autoverkehr regelrecht umzingelt. Die Radfahrer werden von immer mehr Autos buchstäblich an den Rand gedrängt.

Günther Mrowietz Die Infrastruktur in Reutlingen zwingt Radfahrer leider immer wieder in sehr kritische Situationen.

Günter Kühne Ein großes Problem ist die Tatsache, dass Radwege oftmals einfach aufhören sowie Kreuzungen oder Querungen die Radfahrer oftmals vor unlösbare Herausforderungen stellen.

Was müsste die Stadtverwaltung tun, um die Situation für Radler in Reutlingen zu verbessern?

Susanne Müller Der Masterplan „Radverkehr“ sieht für Reutlingen zwar über 150 konkrete Maßnahmen vor, leider werden diese nur sehr schleppend umgesetzt.

Günther Mrowietz Die Stadtverwaltung muss grundsätzlich die Rahmenbedingungen verbessern und mehr Angebote für Radfahrer bereithalten. Die technischen Möglichkeiten werden ebenfalls nicht voll ausgeschöpft, wie zum Beispiel an Kreuzungen mit Ampelanlagen, die für Radfahrer immer ein Sicherheitsrisiko darstellen.

Günter Kühne Vieles ist Kosmetik und signalisiert Sicherheit, aber die Realität auf dem Fahrrad sieht ganz anders aus. In der Stadtverwaltung fehlt es an Fachpersonal. Im alten Gemeinderat fehlte es, zumindest bei der Mehrheit der Gemeinderäte, wenn es um das Thema „Radfahren“ ging, am Nachdruck.

Critical Mass ist unpolitisch, aber gibt es dennoch Forderungen an die Politik?

Günther Mrowietz Das Fahrrad könnte eine wirkliche Alternative zum Auto in der Innenstadt werden, aber die Politik hat das noch nicht verstanden.

Susanne Müller Wenn man sich das Beispiel Mannheim anschaut, kann Politik etwas verändern. Die Stadt wurde jüngst als „Fahrradfreundliche Kommune“ ausgezeichnet. Noch vor ein paar Jahren mit der bis dahin sehr schlechten Fahrrad-Infrastruktur war dies eigentlich unvorstellbar.

Günter Kühne Das Fahrrad ist ein ernstzunehmendes Verkehrsmittel und nicht nur ein Freizeitgerät, dementsprechend sollte es die Politik in ihren Entscheidungen miteinbeziehen.

Wo sehen Sie Reutlingen in puncto „Radfahren“ in fünf Jahren, Träumen erlaubt?

Susanne Müller Radfahrer werden in der Innenstadt Vorrang haben, es wird eine durchgängige und sichere Fahrradverbindung von Orschel-Hagen bis zum Markwasen geben und zahlreiche weitere sichere Radwege.

Günther Mrowietz Einen Radschnellweg ohne Autoverkehr quer durch die Stadt und eine Vielzahl von Bürgerinnen und Bürgern wird vom Auto auf das Fahrrad umsteigen.

Günther Kühne Die Karlstraße wird zwei sichere Fahrradwege bekommen, und es wird eine direkte Verbindung quer zum Reutlinger Bahnhof für Radler geben.

Wie lange werden Sie noch mit Critical Mass durch Reutlingen radeln?

Susanne Müller Wir werden weiterradeln, bis sich die Bedingungen für Radfahrer in Reutlingen sichtlich verbessern.

