Die Kirche brauche Profil, eine klare Haltung und müsse den Menschen wieder Hoffnung geben durch das Wort Gottes, sagen Pfarrer Norman Grauer und Anette Rösch. Der Seelsorger aus Sonnenbühl und die langjährige Bürgermeisterin von Wannweil und Vorsitzende der Diakoniestation Härten kandidieren bei der Synodalwahl am kommenden Sonntag auf der Liste der „Lebendigen Gemeinde“. Der Gesprächskreis hält derzeit mit 43 Sitzen die Mehrheit im Stuttgarter Kirchenparlament.

Inhalte müssen bleiben

Kirche dürfe sich nicht den politischen Wind der Themen des Tages in die Segel blasen lassen, betont Grauer. „Über Strukturen können wir reden, aber die Inhalte müssen bleiben, nämlich dass Jesus Christus einzigartig ist.“ Der Herzschlag der Kirche sei es, Menschen fürs Evangelium zu gewinnen und ihnen zu sagen, wie Gott sie liebe.

Klarheit fordert Grauer von seiner Kirche auch beim Thema Trauung von gleichgeschlechtlichen Paaren. Eine Gleichstellung mit der Ehe und eine Trauung lehnt er ab. „Ich habe das zu vertreten, was von der Heiligen Schrift her Bekenntnis ist“, sagt er. Die Bibel lehne eine Gleichstellung eindeutig ab. Und damit stehe in dieser Frage nicht weniger als die Bindung der Kirche an die Schrift zur Debatte. Seine Mitstreiterin Anette Rösch hat auf dieses Thema einen anderen Blick. Als Bürgermeisterin hat sie homosexuelle Paare getraut „und ich habe es gern gemacht“. Gleichzeitig wisse sie aber auch, dass „das Gleiche nicht das Gleiche ist“. Will heißen: Eine homosexuelle Trauung sei eben nicht dasselbe wie eine Ehe.

Auch wenn die Debatte überall vorherrschend ist, Grauer und Rösch sehen sie nicht als wichtigstes Thema der Kirche. Denn der Fokus und die Hauptaufgabe der Kirche sei es doch, „Menschen von der Liebe Gottes zu erzählen, sie einzuladen“ und ihnen auch zu zeigen, wie man mit Schuld umgehe und Vergebung erlangen könne.

Dass die Kirche zu wenig ihr eigenes Profil in die gesellschaftliche Debatte einbringe, das bedauern die beiden Kandidaten. Zu oft werde geschwiegen. Und wenn die Kirche sich äußere, dann sei sie oft nicht mehr vom politischen Mainstream zu unterscheiden. Dass Leute nicht mehr wissen, wie sie ihre Energiekosten bezahlen sollen, dass die Tafeln voller werden, dass die Armut zunehme, das seien doch die Themen, die die Menschen beschäftigen, sagen Rösch und Grauer.

Glaube, Liebe, Hoffnung

Dabei seien gerade in einer kälter und anonymer werdenden Gesellschaft die Kirche und die Gemeinde vor Ort von enormer Bedeutung. Von Glaube, Liebe und Hoffnung zu sprechen sehen die beiden als Beitrag, den die Kirche in der Gesellschaft leisten müsse. „Wir müssen die Dimension der Hoffnung einbringen.“ Gerade in der Gemeinde vor Ort werde diese Hoffnung weitergetragen zum Beispiel in der Diakonie und im Miteinander. Anette Rösch nennt da Besuchsdienste, die Kirche, Institutionen und Vereine in ihrem Heimatort Wannweil organisiert haben, damit Menschen nicht vereinsamen. „Die Menschen sehnen sich danach, Kirche vor Ort zu erfahren.“

Sollten die beiden Kandidaten der „Lebendigen Gemeinde“ in die Synode gewählt werden, dann wollen sie in zweierlei Hinsicht Akzente setzen. Zum einen durch das Tun, also durch eine diakonische Kirche, zum anderen durch eine klare Verkündigung des Wortes. „Beides gehört für mich zusammen“, sagt Rösch. Das Bekenntnis ist für Normann Grauer ein zentraler Punkt. „Ich will mich dafür einsetzen, dass meine Kirche den Mut hat, vom Kreuz zu sprechen.“

Gerne würden Grauer und Rösch auch finanzielle Mittel, rund fünf Prozent, für Mission in Bereichen einsetzen, wo Kirche nicht mehr präsent ist. Bei Randgruppen, in Stadtteilarbeit und vielem mehr. Wer solle all diesen Menschen Hoffnung geben, wenn nicht die Kirche.