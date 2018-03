Reutlingen Synchronschwimmen unter der Achalm

Reutlingen / swp

Rund 100 Sportlerinnen aus dem ganzen Land waren am Wochenende zu Gast unter der Achalm bei den Baden-Württembergischen Altersklassenmeisterschaften der Synchronschwimmerinnen. Am Samstag in Betzingen und am Sonntag im Reutlinger Achalmbad wurde sowohl in der Kür als auch in der Pflicht um die besten Ränge gekämpft. Mit dabei natürlich auch die Wettkämpferinnen der SSG Reutlingen/Tübingen. Die Sportart stellt technisch, ästhetisch und künstlerisch hohe Ansprüche an die Sportlerinnen. Synchronschwimmen für Frauen ist eine olympische Disziplin und nach wie vor eine reine Frauendomäne. In ganz Deutschland gibt es nur einen einzigen männlichen Synchronschwimmer.