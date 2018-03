Stuckateur-Innung Stuckateure bleiben gefragte Fachleute

Reutlingen / swp

De Stuckateure sind vor dem Hintergrund der guten Baukonjunktur gesuchte Fachleute. Die Ausbildungszahlen sind trotz weiterer Ausbildungsanstrengungen leicht rückläufig. Zur Erreichung der Klimaziele ist eine deutliche Ausweitung der Gebäudedämmung notwendig.

Die Stuckateur-Innung Reutlingen hat sich vor wenigen Tagen zu ihrer Mitgliederversammlung in der Reutlinger Kreishandwerkerschaft getroffen. Einen ganzen Tag lang haben die Betriebe sich über aktuelle fachliche wie rechtliche und betriebswirtschaftliche Veränderungen informiert. Die Branche ist angesichts der guten Baukonjunktur derzeit gut ausgelastet. Eine Ausweitung der Kapazitäten scheitert an dem Fach- und Nachwuchskräftemangel, von dem auch die Stuckateure betroffen sind, so übereinstimmend der Innungsobermeister Thomas Kimmerle und der Geschäftsführer der Reutlinger Kreishandwerkerschaft, Ewald Heinzelmann. Trotz Steigerung der Ausbildungsbemühungen gehen die Ausbildungszahlen leicht zurück.

Die Betriebe sehen für ihre Branche beste Zukunftsperspektiven. Die politischen Klimaziele sind ohne eine deutliche Ausweitung der Gebäudedämmung nicht erreichbar, so übereinstimmend die Auffassung. Aus diesem Grund erwarten die Betriebe auf Jahre hinaus ein stabiles Renovierungs- und Sanierungskonzept. Weitere Impulse erwarten sie von der angekündigten Wohnraumoffensive der Großen Koalition, sowie dem neu zu schaffenden Baukindergeld. Sorge bereitet den Betrieben demgegenüber weitere Sozialstandards und damit steigende Personalkosten. Die Stuckateure erbringen Bau-Dienstleistungen mit einem sehr hohen Personalkostenanteil und sind deshalb besonders stark von der Steigerung der Arbeitskosten betroffen. Mit Sorge betrachten sie deshalb auch die vorgesehene Einschränkung von Befristungsmöglichkeiten.

Im Rahmen der Mitgliederversammlung informierte der Geschäftsführer der Reutlinger Kreishandwerkerschaft, Ewald Heinzelmann, die Betriebe über die Neuregelungen des Bauvertragsrechts, die zum Jahresbeginn in Kraft getreten sind. Weitere Herausforderungen für das laufende Jahr sind die Umsetzung der EU-Datenschutz-Grundverordnung, sowie der Gewerbeabfallverordnung.

Auch die Digitalisierung erreicht zunehmend die Stuckateur-Fachbetriebe. Aktuell gilt dies insbesondere für das Rechnungs- und Buchungswesen. Darüber hinaus wird eine weitere Vernetzung der verschiedenen Betriebsbereiche erwartet.