Stadtgespräch Ralph Bausinger über den Hotelneubau im Bürgerpark Streit über Geschmäcker

So könnte das Hotel im Bürgerpark neben der Stadthalle aussehen. © Foto: Büro Max Dudler

Reutlingen / Ralph Bausinger

Der Streit ist der Vater aller Dinge, wusste schon der altgriechische Historiker Herodot. Insbesondere Architektur ist ein beliebtes Streitobjekt, wie sich jetzt erneut beim geplanten Hotel an der Stadthalle zeigt. In seiner Sitzung am 15. Mai hatte der Gemeinderat mit großer Mehrheit einem Erbbaupachtvertrag mit dem Pforzheimer Investor Wolfgang Scheidtweiler zugestimmt und die Aufstellung eines „vorhabenbezogenen Bebauungsplans“ beschlossen. Der WiR-Fraktionsvorsitzende Prof. Jürgen Straub sprach damals mit Blick auf die vorliegenden Planungen von einer „städtebaulichen Katastrophe“.

Mit ihrem Antrag, die Bürger über die Planungen entscheiden zu lassen (wir berichteten), versucht die WiR-Fraktion eine in der Bürgerschaft vorhandene Stimmung aufzugreifen. Insbesondere der 50 Meter hohe Hotelturm ist unter den Reutlingern durchaus umstritten. WiR-Stadtrat Dr. Sven Fischer hat jetzt nachgelegt und in einem Leserbrief die Argumente seiner Fraktion wiederholt (siehe Leserbriefseite).

Der Antrag werde derzeit sorgfältig von der Stadtverwaltung geprüft, sagte Wolfgang Löffler, Leiter des Amtes für Presse und Öffentlichkeitsarbeit, auf Nachfrage. Sollte der Gemeinderat über den Antrag abstimmen, dürfte er dort mit Blick auf die Mehrheitsverhältnisse im Gremium keinerlei Aussicht auf Erfolg haben. Die FDP hat bereits am Mittwoch ihre Ablehnung bekräftigt und WiR eine „Wahlkampf-Neurose“ vorgeworfen.

Somit bliebe WiR nur noch der Weg, Unterschriften für ein Bürgerbegehren zu sammeln. Immerhin hat der Landesgesetzgeber die Quoren gesenkt: Für ein gültiges Bürgerbegehren müssen seit 1. Dezember 2015 nur noch sieben statt zehn Prozent der Wahlberechtigten unterschreiben. Das wären in Reutlingen rund 6150 Personen.

Die nächsten Wochen werden zeigen, wie es weitergeht. Sollte es WiR jedoch gelingen, die jetzigen Planungen zu kippen, dürfte dies das Aus für ein Hotel auf dem Bruderhausgelände bedeuten.