Öffentlicher Dienst Streik bei den TBR und in den Kitas

Reutlingen / swp

Der Arbeitskampf im öffentlichen Dienst geht weiter: Wegen des für Mittwoch, 11. April, angekündigten Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi sind alle städtischen Kindertageseinrichtungen an diesem Tag geschlossen. Für Kinder Alleinerziehender und Kinder aus Familien in besonderen Lebenslagen stehen nach vorheriger Absprache mit der Einrichtungsleitung von 7.30 bis 13.30 Uhr Notbetreuungsplätze zur Verfügung. Die Stadtverwaltung hat die Eltern über den Streik informiert.

Auch die TBR-Mitarbeiter legen an diesem Tag die Arbeit nieder. Betroffen sind die Abfallbezirke 1A (Oststadt), 1B (Altstadt), 4 (Burgholz/Achalmgebiet), 7 (In Laisen), 9 (Betzenried), 10 (Tübinger Vorstadt/Unter den Linden) und 17 (Ohmenhausen). Die dadurch entstandenen Mehrmengen an Abfall und Wertstoffen können bei der nächsten regulären Abfuhr neben den Behälter gestellt werden. Zu beachten ist dabei, den Restmüll in stabile Kunststoffsäcke zu füllen. Gelbe Säcke können dafür nicht verwendet werden. Grundsätzlich sollten Größe und Gewicht der „Mehrmengen-Säcke“ so beschaffen sein, dass die Müllwerker sie noch tragen können. Spezielle Säcke gibt es dafür nicht.

Papiermehrmengen können gebündelt oder in kleine Kartons verpackt neben die blaue Tonne gestellt werden. Die einzelnen Bündel sollen nicht mehr als zehn Kilo wiegen. Papier kann aber auch kostenlos auf dem Häckselplatz in Betzingen abgegeben werden. Zusätzliche Bioabfälle sind am besten in den von der Grüngutabfuhr bekannten, unbeschichteten Jutesäcken aufgehoben. Aber auch unbeschichtete Papiersäcke werden als Mehrmengensack akzeptiert und mitgenommen. In Bezirk 17 (Ohmenhausen) ist auch die Grüngutabfuhr vom Streik betroffen, die auf Freitag, 13. April, verschoben wird. Wertstoffhof Schinderteich und Häckselplatz bleiben am Mittwoch geschlossen. Die Abholung des Gelben Sacks ist vom Streik nicht betroffen.