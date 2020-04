Nach fast zweijähriger Bauzeit an der Ortsdurchfahrt Altenburg können die Einwohner des Reutlinger Stadtteils wieder aufatmen: Kurz vor Ostern wurden die Arbeiten abgeschlossen und die Donaustraße für den Verkehr wieder freigegeben.

8,6 Millionen investiert

Lange Umwege und der Baulärm gehören nun der Vergangenheit an. Rund 8,6 Millionen Euro hat die Stadt Reutlingen in die Straßensanierungen und den Kanalbau, in den komplexen Hochwasserschutz und die neue Erlenbachverdohlung investiert. Besonders der Hochwasserschutz hat in dem tief gelegenen Stadtteil oberste Priorität. Was jetzt noch fehlt ist die Bepflanzung. Noch in diesem Monat wollen hierfür die Landschaftsgärtner anrücken.