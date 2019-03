Gibt es auch in Reutlingen bald Fahrverbote für Dieselfahrzeuge? Das Land hat vor dem Verwaltungsgerichtshof verloren und muss nun den Luftreinhalteplan für Reutlingen überarbeiten.

Fahrverbote für Diesel-Autos werden auch in Reutlingen wahrscheinlicher: Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg hat einer Klage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) gegen das Land Baden-Württemberg stattgegeben. Das teilte das Gericht am Dienstag in Mannheim mit. Eine Begründung des Urteils liegt noch nicht vor.

Luftreinhaltung Absauganlagen für die Lederstraße? Die Stadt will jetzt so genannte Filter Cubes installieren, um die Luft zu reinigen.

Grenzwert wird überschritten

Die DUH hatte das Land verklagt weil in Reutlingen immer wieder der zulässige Grenzwert von 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid (NO 2 ) pro Kubikmeter Luft überschritten wird.

„Maßnahmen reichen nicht aus“

Das Gericht gehe davon aus, dass die vom Land und der Stadt Reutlingen geplanten Maßnahmen nicht ausreichten „um den Grenzwert von 40 Mikrogramm/Kubikmeter ohne Berücksichtigung von Fahrverboten schnellstmöglich einzuhalten“, heißt es in einer Mitteilung.

Das Land kann gegen das Urteil noch Revision beim Bundesverwaltungsgericht einlegen. Eine schriftliche Begründung des Richterspruchs liegt noch nicht vor.

