Eningen Stelldichein durchs Gemeindeleben

Eningen / Von Gabriele Böhm

Der zehnte Neujahrsempfang mit Ansprachen, Ehrungen und sportlichen Darbietungen ist zu einer festen Einrichtung in der Achalmgemeinde geworden. „Doch erst die Besucher machen den Empfang immer wieder zu einem bunten Stelldichein quer durch unser Gemeindeleben“, sagte Eningens Bürgermeister Alexander Schweizer. Das Interesse gestern war beachtlich. Hinter den vollbesetzten Stuhlreihen nahmen viele noch einen Stehplatz ein. Ein Vorteil für die Feuerwehrleute, die mitten in der Veranstaltung nach einem Alarm gleich aus dem Stand zum Einsatz sausen konnten. Die Formationen der „Dance Girls“ des Albvereins Eningen, die in drei Altersgruppen auftraten, sorgten mit tollen Choreografien und hipper Musik wie „Good vibes“ oder „If you are over me“ für einen schwungvollen Auftakt und viel Bewegung auf der Bühne.

Zahlreiche Ehrengäste waren gekommen, darunter die Abgeordneten Jessica Tatti Karl-Wilhelm Röhm und Ramazan Selcuk sowie Reutlingens Erste Bürgermeisterin Ulrike Hotz. „Auch heute, in der Zeit der modernen Kommunikationsmittel, geht immer noch nichts über das gute Gespräch von Angesicht zu Angesicht“, sagte Schweizer. Dazu habe man nach dem Festakt reichlich Gelegenheit.

Auf vielen Ebenen gebe es derzeit Veränderung, was vielfach für Unsicherheit und Angst sorge, so der Schultes. Aufgrund wirtschaftlicher und gesundheitspolitischer Vorgaben sei es nicht mehr möglich, in den Kliniken in Reutlingen, Münsingen und Bad Urach ein einheitliches Leistungsspektrum zu erhalten. Spezialisierung solle gewährleisten, dass auch in Bad Urach und Münsingen bestimmte Angebote möglich seien. Im Regionalverband Neckar-Alb seien die Weichen für das Projekt Regionalstadtbahn gestellt worden, und in Reutlingen stehe seine Neuordnung des ÖPNV an. „Es ist unser Ziel, aus den Änderungen möglichst viele Vorteile für Eningen zu ziehen“, sagte Schweizer.

Als „unnötig und unwirtschaftlich“, kritisierte Schweizer die Umstellung der kommunalen Haushaltsführung auf Doppik. Dies binde Kräfte und Gelder, die man an anderer Stelle viel besser einsetzen könne. Von großer Bedeutung für die Gemeinde sei auch die Grundsteuerreform. In Eningen sind mit dem Feuerwehrhaus, der Schillerschule und dem Waldfreibad die größten Investitionen im Gange, die je zeitgleich in Angriff genommen wurden. „Dass insgesamt 12,5 Millionen Euro ohne Kredite investiert werden können, ist eine Riesenleistung.“ Als kleinere Projekte nannte der Schultes die Umstellung der restlichen Straßenbeleuchtung auf LED, den Spielplatz an der Wenge, die Sanierung des Tommental-Spielplatzes und der Burgtalstraße sowie die Vorbereitung des Baus von Sozialwohnungen an der Reutlinger Straße.

Wohnungsnot sei auch in Eningen ein Thema. „Seit Jahren wollen immer mehr Menschen hier leben. Fast täglich erhalten wir Anfragen nach Bauplätzen, Gewerbegrundstücken und Entwicklungsflächen.“ Allein über 230 Flüchtlinge seien nach Eningen gekommen. Die Einwohnerzahl betrug am Jahresende 11 278 Bürger. „Ohne Baumöglichkeiten in den Gemeinden oder an den Ortsrändern kommt es bei anhaltender Nachfrage zu steigenden Preisen.“ Ein Dilemma entstehe durch den immensen Flächenverbrauch, der beim Nachbarschaftsverband Reutlingen-Tübingen bei 244 Hektar Bauland liege. Am 14. März werde auch in Eningen Sabine Winklers Film „Kein schöner Land“ gezeigt. „Eningen 2019 ist auf einem guten Weg“, sagte Schweizer und appellierte an alle Bürger, mitzuhelfen. Man hoffe, dass der Ort von Unglücken, Hagel und Dürre verschont bliebe.

„Demokratie, Frieden und Ehrenamt werden heute als selbstverständlich angesehen. Aber daran muss man täglich arbeiten“, sagte Timo Merz vom DRK. Er ehrte langjährige Blutspender.

Für einen Rekordflug beim Segelfliegen wurde Kurt Sautter nachträglich ausgezeichnet. Anschließend nahm Heidrun Hummel die Ehrung der Eninger Sportler vor (siehe Meldung rechts oben).