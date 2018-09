Stadtgeschichte Stauferstele wird heute eingeweiht

Reutlingen / Carola Eissler

Mit schwerem Gerät wurde sie aufgestellt, jetzt steht die fünf Tonnen schwere Stauferstele in der Zeughausstraße in Reutlingen, auf Höhe des Kinos Planie. Heute Abend wird sie mit einem Festakt eingeweiht. Damit reiht sich Reutlingen ein in die Stauferstädte. Das Kunstwerk stammt von dem Stuttgarter Bildhauer Markus Wolf.

Dank der Stiftung der Gebrüder Dr. Detlef und Dr. Lothar Guhl wird Reutlingen nun in die Reihe europaweiter Erinnerungsorte staufischer Geschichte eingebunden. Die Stiftung erfolgt in Erinnerung an den 2008 verstorbenen Ersten und Finanzbürgermeister der Jahre 1967 bis 1984, Karl Guhl.

Bislang gibt es 37 Stauferstelen in ganz Europa.