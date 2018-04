Pfullingen Startklar, aber skeptisch

Von Evelyn Rupprecht

Mit einer erklecklichen Verzögerung haben die Pfullinger ihren Etat kurz vor Ende des ersten Quartals auf den Weg gebracht. „Jetzt warten wir noch auf den Haushaltserlass, dann können wir richtig durchstarten“, gibt Bürgermeister Michael Schrenk die Devise für 2018 vor. Dass der Etat später als sonst in Pfullingen üblich verabschiedet wurde, liegt daran, dass sowohl der Verwaltungschef als auch Kämmerer Matthias Baumann längerfristig erkrankt waren. Jetzt sind beide wieder zurück im Rathaus, und vor allem Michael Schrenk hatte einiges aufzuarbeiten. „Und das, obwohl es eigentlich nicht viel gibt, was mein Stellvertreter nicht erledigt hat“, lobt der Bürgermeister den UWV-Stadtrat Martin Fink, der von November bis Februar ehrenamtlich in die Bresche gesprungen ist. Trotzdem haben sich im Posteingang des Bürgermeisters 600 E-Mails angesammelt. „Außerdem hatten Herr Fink und ich bei der Übergabe-Besprechung zwei dicke Aktenordner durchzuarbeiten“. Der verzögerte Start ins Jahr 2018 gibt Michael Schrenk freilich auch zu denken. „Ich bin skeptisch, ob das gesamte Programm abgehandelt werden kann. Ich habe Bedenken, dass wir mit unserem Wunschzettel durchkommen“, sagt der Bürgermeister im Gespräch mit unserer Zeitung.

Zu dem, was im Haushalt vorgesehen ist, gehören unter anderem die Sanierung der Steige zum Übersberg, aber auch eine Planungsrate für das Kulturhaus Klosterkirche. „Dafür müssen wir dem Gemeinderat jetzt eine Entscheidungs-Grundlage vorlegen“, weiß Schrenk. Aber auch das Handlungsprogramm Wohnen wird die Pfullinger beschäftigen. Nicht nur, weil am Entensee an einem Gebäude für 100 Menschen – darunter auch Flüchtlinge – geplant wird, sondern auch, weil das Arbachquartier und das Schlayer-Areal in den nächsten Jahren bebaut werden sollen.

Das Thema schlechthin ist für den Bürgermeister im Jahr 2018 allerdings ISEK, das Integrierte Stadtentwicklungskonzept. „Es soll uns die Handlungsfelder bis 2035 aufzeigen“, so Schrenk. Dem Thema haben sich Gemeinderat und Verwaltung zusammen mit dem damit betrauten Stuttgarter Büro Reschl bereits im März bei einer Klausurtagung gewidmet. Jetzt folgt der nächste Schritt: die offene Bürgerbeteiligung. Die Befragung von über 2700 Pfullingern ist abgeschlossen und ausgewertet. 37 Prozent der Angeschriebenen haben geantwortet. Die Ergebnisse dieser Umfrage werden am Montag, 14. Mai, abends in der Mensa der Wilhelm-Hauff-Realschule vorgestellt. Das ist die offizielle ISEK-Auftaktveranstaltung, von der der Bürgermeister sich nicht nur reges Interesse, sondern auch viele Ideen erhofft. „Am ersten Abend möchten wir den Pfullingern auch aufzeigen, was das für ein Prozess ist, der da in Gang kommt, wie ISEK abläuft und an welchem Punkt wir uns gerade befinden“. Während die Verwaltung und der Gemeinderat am 14. Mai mit einbezogen sind, werden sie zwei Tage später, am 16. Mai, absichtlich nicht mit von der Partie sein. Die Bürger haben dann das Sagen. In Workshops zu verschiedenen Handlungsfeldern können sie sich einbringen. Eigentlich hätte noch in derselben Woche eine Art Abschluss-Veranstaltung stattfinden sollen – aber den Zeitplan hält Schrenk für zu eng gesteckt. Allein schon, weil manche Bürger-Gruppen vielleicht mehr als einen Abend brauchen, um ihre Anliegen zusammenzufassen. Gespannt ist der Bürgermeister schon jetzt, was sich im Dialog mit den Pfullingern an Schwerpunktsetzungen für die Zukunft herauskristallisiert. Vorab wird sich am kommenden Dienstag noch einmal die Lenkungsgruppe ISEK treffen. „Danach wollen wir damit beginnen, für die Veranstaltungen im Mai zu werben“, sagt Schrenk, der glaubt, dass die gute Beteiligung an der Umfrage ein Indiz dafür sein könnte, dass die Pfullinger auch beim eigentlichen ISEK kräftig mitmischen wollen.

Was bei der Bürgerbeteiligung herauskommt, wo die Zielsetzungen bei Themenfeldern wie Leben, Wohnen, Arbeiten und Identifikation, Kultur, Freizeit, Nahversorgung sowie „Jung und Alt“, Kommunalpolitik, Verwaltung und Stadtentwicklung liegen, das sei natürlich nur eine Momentaufnahme. „Wir müssen da vielleicht in Drei-, Vier- oder Fünf-Jahresschritten nacharbeiten“, glaubt der Schultes – wohlwissend, dass das Rathaus-Team in diesem Jahr noch jede Menge andere Aufgaben zu bewältigen hat.

Die Organisationsuntersuchung der Kernverwaltung, die Umstellung auf ein neues kommunales Haushaltsrecht und die Forst-Neuorganisation hören sich vielleicht nicht gerade spannend an – aber sie sind Notwendigkeiten, an denen die Verwaltung nicht vorbeikommt.