Nachdem der Deutsche Wetterdienst bereits gegen 18.15 Uhr die Wetterwarnung ausgelöst hatte, konnte die Feuerwehr Reutlingen bereits die Integrierte Leitstelle verstärken und den Voralarm für alle Kräfte im Stadtgebiet auslösen.

Zwei Personen im Untergeschoss eingeschlossen

In zwei Gebäuden wurden Personen im Untergeschoss von den Wassermassen eingeschlossen, sodass die Wasserrettungseinheiten von der Feuerwehr und der DLRG alarmiert werden mussten. Ebenso musste die Feuerwehr zu zwei Bränden in die Mühlstraße in Betzingen und ins Regionale Rechenzentrum alarmiert. Zudem wurde die Feuerwehr zu einem aufschwimmenden Öltank nach Oferdingen und zu einem Gasgeruch in den Schönen Weg alarmiert.

Unwetter Kreis Reutlingen Überschwemmungen nach Gewitter Kreis Reutlingen

Schwerpunkte der Unwettereinsätze sind die Innenstadt, Betzingen, Ohmenhausen, Rommelsbach, Gönningen. Ebenso sind Teile der Innenstadt von Pfullingen unter Wasser. Der Führungsstab der Feuerwehr hat in Abstimmung mit dem Kreisbrandmeister weitere Kräfte aus anderen Landesteilen nach Reutlingen alarmieren lassen. Drei Führungseinheiten wurden über die Mobile Führungsunterstützung von den Feuerwehren Pforzheim, Karlsruhe und Baden-Baden nachalarmiert.

Die Kräfte der Stadtentwässerung und der Technischen Betriebsdienste sind ebenso im Einsatz wie der Verwaltungsstab der Stadt Reutlingen.

Bei medizinischem Notfall: 110 wählen

Im Landkreis Reutlingen ist aufgrund von Starkregen und Hagel der Notruf 112 stark überlastet. Anrufende sollen nicht auflegen, sondern in der Leitung bleiben. Die Notrufannahme könne bis zu fünf Minuten dauern, teilt die Feuerwehr mit. Bei medizinischen Notfällen solle die Polizei unter der Rufnummer 110 verständigt werden.

Kein Weg führt bei Braunsbach über den Kocher Wassermassen reißen Behelfsfurt mit Braunsbach

Viele Einsätze auch in Eningen

Der extreme Starkregen ging auch über Eningen nieder. In der Folge musste die Feuerwehr mit allen verfügbaren Kräften ausrücken, um diverse vollgelaufene Keller und Tiefgaragen auszupumpen. Unterstützung bekam die Feuerwehr Eningen durch drei Fahrzeuge der Feuerwehr St. Johann. Während den laufenden Unwettereinsätzen musste zudem eine Personenrettung einer im volllaufenden Keller eingeschlossenen Person durchgeführt werden.

Alle verfügbaren Fahrzeuge sind aktuell (Montagabend, 22.30 Uhr) im Einsatz.