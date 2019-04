Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) hat die fahrradfreundlichsten Städte Deutschlands in sechs Kategorien gekürt, die von der Größe der Kommune abhängen. Radfahrer konnten für ihr Urteil Schulnoten vergeben. Der ADFC-Fahrradklima-Test ist die größte Befragung zum Radfahrklima weltweit und fand 2018 zum achten Mal statt.

Reutlingen belegt Platz 33 von 41

In der Gruppe der Städte mit 100.000 bis 200.000 Einwohnern rangiert Reutlingen auf Platz 33 von 41 Städten. Insgesamt erhielt Reutlingen die Schulnote 4,34. Damit war die Achlamstadt nur wenig besser als beim letzten Test 2016 (4,5). Besonders negativ wurden von den interviewten Radfahrern in Reutlingen die Punkte „Öffentlich zugängliche Leihfahrräder“, sowie „Wege für Radfahrer angenehm breit“ aber auch die „Stadt überwacht streng, dass Autos nicht auf Radwegen parken“ bewertet. Positiv wurde die „Werbung für das Radfahren“, „kaum Fahrraddiebstahl“ und die Fahrradförderung in jüngster Zeit“ bewertet. Besser abgeschnitten hat Tübingen: Die Universitätsstadt am Neckar wird im bundesweiten Städteranking für Städte von 50.000 bis 100.000 Einwohnern aufgeführt und landet mit der Schulnote 3,50 dort auf Platz 8 von 106 Städten.

Landeshauptstadt auf Platz 10

Stuttgart lag in der Klasse der Städte mit mehr als einer halben Million Einwohnern auf einem der hinteren Ränge: Mit der Note 4,23 schaffte es die Landeshauptstadt nur auf Platz 10 von 14. Bremen (3,55) belegte in der Klasse den ersten Rang.

Unzufriedenheit weiter zugenommen

Bundesweit hat die Unzufriedenheit der Radfahrer mit den Radwegen weiter zugenommen. Bemängelt wurde vor allem, dass Radwege zu schmal seien oder von Falschparkern blockiert werden. Der Fahrradklima-Test des ADFC ist ein Zufriedenheitsindex von Radfahrern. Teilnehmer können alle zwei Jahre in 32 Fragen die Fahrradfreundlichkeit ihrer Stadt bewerten. Bundesweit nahmen 170 000 Menschen teil - 40 Prozent mehr als beim letzten Mal. In Baden-Württemberg waren es 21 000 Teilnehmer.

