E-Auto Stadtwerke installieren 44 neue Ladepunkte

Tübingen / swp

Bis Ende 2019 installieren die Stadtwerke Tübingen (swt) 44 neue Ladepunkte in ihrem Netzgebiet. Verteilt über das gesamte Stadtgebiet Tübingens wird daraus ein flächendeckendes und dichtes E-Ladenetz. Die Stadtwerke zünden beim Ausbau der E-Ladeinfrastruktur den Turbo – auch dank erfolgreicher Bewerbungen um Fördergelder im Rahmen eines Bundesprogramms.

Bereits in den ersten Monaten des Jahres 2018 nahmen die swt mehrere neue Ladestationen in Betrieb – vor der swt-Zentrale, am Freibad, im Quartier Alte Weberei und im Gewerbegebiet am Neckarbogen. Im Rahmen des Förderprogramms des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) hatten sich die Stadtwerke um Fördergelder für deutlich mehr Ladestationen in Tübingen beworben – und sie hatten Erfolg. An 19 Standorten werden die swt 44 Ladepunkte bis Ende 2019 installieren. Das entspricht einer Gesamtladeleistung von 958 Kilowatt. Ein Ladepunkt liefert eine Ladeleistung von 22 kW. Das ermöglicht ein schnelles Aufladen von zwei E-Fahrzeugen gleichzeitig an einer Ladesäule.

Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer sagt: „Wir haben in Tübingen das Tankproblem für E-Autos gelöst: Schon jetzt haben wir rund 30 Ladepunkte, bis Ende 2019 kommen weitere 44 hinzu. Fehlende Infrastruktur ist kein Argument mehr gegen E-Autos.“

Ortwin Wiebecke, Geschäftsführer der Stadtwerke Tübingen, sieht in dem Ausbauprogramm die Grundlage für neue Schubkraft bei der E-Mobilität in Tübingen: „Innerhalb recht kurzer Zeit bauen wir die Lade-Infrastruktur massiv aus. Damit investieren wir – auch mit Hilfe von Fördergeldern – in die häufig öffentlich geforderte Infrastruktur und schaffen auch Anreize dafür, den Umstieg auf ein E-Auto zu wagen. Mit den öffentlichen Ladestationen auf der einen und unseren Wallbox-Paketen für Eigenheimbesitzer für das Laden zuhause auf der anderen Seite bieten wir verschiedene Möglichkeiten, in die E-Mobilität einzusteigen.“

Werden alle Ladepunkte umgesetzt, hat das Gesamtvorhaben ein Investitionsvolumen von rund einer halben Million Euro. Zwischen 35 und 40 Prozent Förderung erhalten die Stadtwerke über das Förderprogramm des Bundesministeriums. Den Rest übernehmen die swt und bis zur Einführung eines Bezahlsystems auch die Kosten für das Stromtanken an bereits installierten Ladesäulen.

Das Stromtanken an den Ladestationen ist zunächst für die E-Auto-Fahrer kostenfrei. Die Stadtwerke arbeiten derzeit am Aufbau eines Bezahlsystems mit fairen Zeittarifen. Die Abrechnung per Zeittarif soll die Autofahrer motivieren, den E-Lade-Parkplatz nach dem Ladevorgang wieder frei zu geben. Aktuell genügt es, den QR-Code auf der Ladesäule mit dem Smartphone zu scannen, um die Ladekabel mit dem derzeit gängigsten Standard Typ 2-Stecker zu entriegeln und den Ladevorgang zu beginnen. Die Stadtwerke arbeiten derzeit an einer swt-Lade-App, die das Stromtanken noch einfacher und komfortabler machen soll.

Der Ausbau der Ladeinfrastruktur ist ein weiterer Baustein, wie die Stadtwerke Tübingen die Elektromobilität voranbringen wollen. Bereits im März hatten die swt gemeinsam mit ihrem Kooperationspartner BLUEmobility ihren rein elektrisch betriebenen TüStrom-Roller vorgestellt – als echte Alternative in der Stadt für Autos und herkömmlich motorisierte Zweiräder.