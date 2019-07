Es sieht gut aus“, zeigte sich Lutz Adam vom Stadtjugendring gestern um 13 Uhr zufrieden, als sich der Stadtgarten nach und nach mit großen Besuchern füllte. Der Regen blieb aus, und die Temperaturen pendelten sich bei etwas über 22 Grad ein – ideale Voraussetzung für „Die Stadt spielt“.

Die Stadt Reutlingen spielt Spielveranstaltung für alle die Spaß am Spiel haben Bilderstrecke öffnen

Insgesamt 47 Vereine, Initiativen und Institutionen hatten ein attraktives Programm zusammengestellt, das etwas für jeden Geschmack bot. Neben vielen Bewegungsangeboten vom Hockey über das Stehpaddeln bis zur Hüpfburg gab es zahlreiche Stände, an denen die Kinder auch etwas erfuhren. So konnten große und kleine Besucher am Stand des Umweltbildungszentrums Listhof Krabbeltiere anfassen und riechen, und das Regierungspräsidium war mit einem Labor vertreten, in dem Tiere und Pflanzen mikroskopiert werden konnten. Und bei der Klimaschutzagentur konnten die Kinder Blumensamenkugeln basteln.

Angebote bekannt machen

Für viele Vereine bot „Die Stadt spielt“ einfach die tolle Gelegenheit, sich und ihr Angebot bekannter zu machen. Und auf diese Weise vielleicht auch Nachwuchs zu finden. „Wenn eines oder zwei neue Mitglieder hängen bleiben würden, wäre das nicht schlecht“, sagte Achim Bihler, Vorsitzender des Flugmodellsportclubs Reutlingen. Mit der Resonanz war Bihler nicht ganz zufrieden, er hätte sich ein etwas älteres Publikum gewünscht.

Kulturwerkstatt mit Bands

Dagegen zeigten sich Erika Seitz und Ekki Bader zufrieden, die mit ihrem mehrfach ausgezeichneten Drachenstark-Projekt des Karateteams Reutlingen präsent waren. Bei Drachenstark können Kinder und Jugendliche durch die Module Bewegung, Lesen und Prävention gezielt gefördert werden.

Am Nachmittag rockten dann die Bands der Reutlinger Kulturwerkstatt.

