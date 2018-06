Reutlingen Stadtkreis Thema im Landtag

Reutlingen / Von Carola Eissler

Um es gleich vorweg zu nehmen: Was am kommenden Donnerstag im Landtag passiert ist eine Anhörung, keine Entscheidung. Allerdings: Wenn die beiden innenpolitischen Sprecher der Regierungsfraktionen CDU und Grüne am Ende des Vormittags ihr Resumée abgeben, dann könnte möglicherweise zwischen den Zeilen eine Tendenz pro oder kontra Stadtkreis-Gründung herausgelesen werden.

Oberbürgermeisterin Barbara Bosch und Landrat Thomas Reumann werden am 28. Juni zwischen 10 und 13 Uhr im Stuttgarter Landtag ihre Stellungnahmen zum Antrag der Stadt Reutlingen auf Gründung eines eigenen Stadtkreises abgeben. Jeder hat 30 Minuten Zeit, um seinen Standpunkt zu erläutern, als erstes wird die Reutlinger Rathauschefin sprechen. Geladen sind aber auch Vertreter der IHK Reutlingen sowie Matteo Scacciante, der Kreisvorsitzende des DGB. Nach diesen Stellungnahmen, denen ein Problemaufriss durch Uli Sckerl, dem innenpolitischen Sprecher der Grünen-Fraktion und Thomas Blenke, dem innenpolitischen Sprecher der CDU, vorausgegangen war, werden die Anzuhörenden gut eine Stunde lang befragt. Die Anhörung wird in das neue Besucherzentrum des Landtags, in den Elly-Heuss-Knapp-Saal, gelegt. Die beiden Protagonisten bringen jeweils noch Experten mit. Vor allem die Mitglieder des Innenausschusses von Grünen und CDU werden an diesem Vormittag vertreten sein. Aber auch Mitglieder anderer Fraktionen und interessierte Gäste dürfen teilnehmen.

Die Stadt Reutlingen will raus aus dem Landkreis und einen eigenen Stadtkreis gründen. Beschlossen wurde dies bereits Mitte 2015 mit einer Dreiviertelmehrheit des Reutlinger Gemeinderats. Für den Landkreis Reutlingen wäre dies ein herber Verlust, ist der Kreis doch abgesehen von der 115 000 Einwohner zählenden Kreisstadt vor allem ländlich geprägt. Die Stadt Reutlingen ihrerseits erhofft sich erhebliche Einsparungen durch die Gründung eines eigenen Stadtkreises. Seit drei Jahren liegt der Antrag nun beim Landtag, der die letzte Entscheidung treffen wird.

Von der Industrie- und Handelskammer Reutlingen werden Hauptgeschäftsführer Dr. Wolfgang Epp sowie Dr. Markus Nawroth und Beatrix Andriof an der Anhörung teilnehmen. Die IHK hat sich in der Vergangenheit nicht auf eine Position festgelegt. Wichtig sei nicht, zu welcher Verwaltungsstruktur man gehöre, sondern wie effizient die Unternehmen innerhalb dieser Struktur arbeiten können, so die Haltung der IHK.

Der Ausgang des Stadtkreis-Antrags ist bislang völlig offen. Zumal selbst innerhalb derselben Partei unterschiedliche Auffassungen vorherrschen. So unterstützt beispielsweise die CDU-Gemeinderatsfraktion überwiegend den Auskreisungs-Antrag, die Kreis-CDU und die Landes-CDU äußern sich eher skeptisch.