Musikverein Stadtkapelle wieder äußerst aktiv

Pfullingen / swp

Die Stadtkapelle Pfullingen hatte dieser Tage zur Jahreshauptversammlung ins Vereinsheim geladen. Der Erste Vorsitzende Michael Wödl blickte in seinem Bericht auf ein musikalisch sehr vielseitiges Vereinsjahr mit vollem Terminkalender zurück – begonnen mit dem traditionellen Kirchenkonzert in der katholischen Kirche St. Wolfgang im März über das Frühschoppenkonzert bei „Faszination Abenteuer“ im April, gefolgt von der musikalischen Umrahmung beim Hammelessen des Musikvereins Upfingen und der Mitwirkung an der Fronleichnamsprozession im Mai sowie zahlreiche andere Veranstaltungen bis hin zum traditionellen Jahresabschlusskonzert in den Pfullinger Hallen. Außerdem durfte die Stadtkapelle gleich zwei kirchliche Trauungen ihrer Kassiererin Tina Maier im Juli und Schriftführerin Bettina Müller im September musikalisch umrahmen. Schriftführerin Bettina Müller berichtete über die Vorstandssitzungen und Aktivitäten im abgelaufenen Jahr 2017. Die Musiker der Stadtkapelle kamen mit Proben und Auftritten auf rund 70 Einsätze. Aber auch Außermusikalisches wie Sternwürfeln, Maiwanderung und Grillfest stand auf dem Programm. Kassiererin Tina Maier berichtete der Versammlung über die Einnahmen und Ausgaben des Vereins und Jugendleiterin Diana Schilli informierte über Auftritte, Mitgliederzahlen und Jugendausflug in ihrem Bericht sowie die Auflösung der Jugendkapelle im September 2017 wegen fehlender Nachwuchsmusiker.

Nach der Entlastung der Vorstandschaft, die Ehrenmitglied und Bürgermeister a. D. Rudolf Heß vorgenommen hatte, stand die Wahl des Kassenprüfers auf der Tagesordnung. Stefanie Betz wurde von der Versammlung einstimmig als Nachfolgerin für Theresa List gewählt, die in Zukunft das Amt der stellvertretenden Kassiererin inne hat.

Im Anschluss konnte der erste Vorsitzende zum Tagesordnungspunkt Ehrungen übergehen. Winfried Müller hält dem Verein bereits seit 25 Jahren als förderndes Mitglied die Treue. Doris Sautter und Günther Hecht konnte Michael Wödl für 50-jährige Vereinszugehörigkeit mit einem Geschenkkorb, einer Urkunde und der Ehrennadel in Gold mit Kranz auszeichnen.

Die Ehrungen der aktiven Musiker übernahm Bernhard Weber, Kreisvorsitzender Tübingen des Blasmusikverbands Neckar-Alb. So konnte er Helmut Arndt, Philip Groll und Sören Seitz für zehnjährige aktive Tätigkeit eine Urkunde und auch die Ehrennadel in Bronze verleihen.

Daniel Wödl wurde mit Urkunde und Ehrennadel in Silber für seine 20-jährige aktive Tätigkeit ausgezeichnet und Bernd Rauscher und Christine Zössmayr erhielten für 30-jährige aktive Tätigkeit eine Urkunde und die Ehrennadel in Gold.