Das ist der Beginn einer neuen Zeitrechnung für den Klimaschutz in Reutlingen.“ Oberbürgermeister Thomas Keck sparte in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend in der Stadthalle nicht an starken Worten. Klimaschutz sei ein zentraler Baustein für die Zukunft. Es gehe um nichts weniger als „un...