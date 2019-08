Neulich auf der Facebook-Seite unserer Zeitung: Ein Flüchtling, der in Münsingen gelebt und dort eine Bäcker-Ausbildung gemacht hat, ist bei einem Badeausflug in Karlsruhe ertrunken. Es gibt eine Spendenaktion für die Überführung des jungen Mannes in sein Heimatland Senegal. Wir haben den Artikel gepostet, weil wir als Zeitung über das informieren wollen, was sich in unserem Landkreis eben so tut: Gutes wie Schlechtes, Erfreuliches wie Trauriges.

Schnell erscheint folgender Kommentar eines Facebook-Nutzers unter dem Artikel: „Deutschland 2019... Menschen, die den Arsch hochbekommen, werden mit Füßen getreten und Kriminelle bekommt man nicht aus dem Land.“ Ein paar Minuten später schreibt ein anderer Nutzer: „Schade, dass nur einer ertrunken ist.“

Diese Momente machen einen fassungslos

Das sind Momente, die einen fassungslos machen: Wie hasserfüllt müssen Menschen sein, um über das Schicksal eines Menschen zu urteilen, den sie gar nicht gekannt haben? Wo ist nur der Anstand hin? Dem ersten Kommentar sind wir offensiv begegnet: Ob er den Artikel überhaupt gelesen hat? Das haben wir ihn gefragt. Oder wollte er nur in der scheinbaren Anonymität des Netzes seine Wut und seinen Hass ablassen? Wohl zweites: Denn er hat sein Statement sofort gelöscht, nachdem wir ihm geantwortet haben. Dem zweiten Kommentar wollten wir dann gar nicht mehr begegnen: Wir haben ihn gesperrt. Denn für rechte Trolle gibt es auf unserer Seite keinen Raum.

Kein Einzelfall

Was die Geschichte des Münsinger Flüchtlings hier im Reutlinger Stadtgespräch zu suchen hat? Sie ist kein Einzelfall. Denn wenn wir eine Geschichte ins Netz stellen, die mit Flüchtlingen und Gewalt zu tun hat, können wir praktisch Wetten abschließen, wann der erste Hass-Kommentar erscheint. Das erschwert uns zum einen die Arbeit: Denn eine Facebook-Seite sollte mittlerweile praktisch ständig moderiert werden. Zum anderen fragt man sich, wo das Mindestmaß an Respekt vor dem Schicksal anderer geblieben ist.

Gewisse Diskussions-Etikette ist erforderlich

Wir wollen niemandem die Meinung verbieten – aber es gibt eine gewisse Diskussions-Etikette, die Konsens sein sollte. Umso befremdlicher mutet es an, dass diese auch auf den Facebook-Seiten mancher Gemeinderäte aus der Region mittlerweile fehlt. Sollte man nicht von ihnen erwarten können, dass sie sich ihrer Meinungsführerschaft bewusst sind und mit dieser verantwortungsvoll umgehen?

