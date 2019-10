Die Internationale Islamische Gemeinschaft räumt ein, dass sie 7000 Euro aus Lausanne erhalten hat. Dass die Moschee in der Schweiz in Verbindung zu den Muslimbrüdern stehe, habe man nicht gewusst. Die Stadt stellt sich in einer Stellungnahme hinter die Kooperation mit der IIG, sagt aber, man sei derzeit in Bezug auf die Vorwürfe in Kontakt mit IIG und Polizei.