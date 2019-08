Am morgigen Sonntag jährt sich zum 80. Mal der Überfall der Deutschen Wehrmacht auf Polen und damit der Beginn des Zweiten Weltkriegs. 55 Millionen Menschen verloren ihr Leben, die meisten Verluste hatte die Sowjetunion mit 27 Millionen Toten zu beklagen. Sechs Millionen Juden wurden im Holocaust ermordet, die jüdische Kultur vom europäischen Kontinent quasi ausgelöscht. Der Überfall auf Polen traf die dortige große jüdische Gemeinde mit voller Grausamkeit, genauso wie ihre Glaubensgenossen in Westeuropa und später in der Sowjetunion, wo die Deutsche Wehrmacht einen Vernichtungskrieg gegen die Menschen führte. Noch gibt es Zeitzeugen des Unfassbaren, doch auch ihre Stimmen werden bald verstummen. Was passiert dann mit unserer Erinnerungs- und Gedenkkultur? In einer Zeit, in der der Antisemitismus wieder seine hässliche Fratze zeigt, wissen Schüler immer weniger über die NS-Zeit, über die Shoa und über den Zweiten Weltkrieg.

Heute verlassen wieder Juden in Scharen Europa. Allen voran aus Frankreich, wo sie nicht mehr in Sicherheit leben können. In Deutschland sieht es nicht besser aus. Oder wie ist es zu erklären, dass die Jüdische Gemeinde in Reutlingen lieber kein Schild am Haus ihrer Lokalität anbringt. Und, so berichtete ein Mitglied der Gemeinde, draußen auf der Straße nehme er lieber seine Kippa ab. Aus Sicherheitsgründen. Es scheint, als würde dies von unserer Gesellschaft einfach so hingenommen. Rechtsextreme, Linksextreme und Islamisten sind sich einig wenn es darum geht, die Juden zu brandmarken, zu verfolgen, zu verteufeln. Aus arabischen Staaten sind zahlreiche Menschen zu uns gezogen, denen schon als Kind der Hass auf Juden und auf Israel eingebläut wurde. In deutschen gebildeten Kreisen kommt der Judenhass nicht selten als Israelkritik daher, dabei bedient man ganz offen antisemitische Stereotype.

Auch morgen werden in der Republik wieder zahlreiche Gedenkveranstaltungen abgehalten, genauso wie jedes Jahr am 9. November, wenn, auch in Reutlingen, an die Pogromnacht 1938 erinnert wird. Wir gedenken der toten Juden, doch die lebenden Juden müssen, so scheint es, schon selbst für ihre Sicherheit sorgen.

Es ist an der Zeit für eine neue Gedenkkultur. Und die muss in jeder Schule beginnen. Egal wie juden- oder israelfeindlich das Umfeld ist. Unsere historische Verantwortung verpflichtet uns dazu.