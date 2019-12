Die Videoüberwachung öffentlicher Plätze in der Stadt dürfte wieder in den Fokus rücken. Oder besser gesagt: Vielleicht sollte der Reutlinger Gemeinderat das Thema doch noch einmal auf die Tagesordnung setzen. Seit dem Totschlag an einem Feuerwehrmann in Augsburg, der die ganze Republik berühr...