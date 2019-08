Es geht um vergessene Berufe, Armut und Demut, um Trachtenschuhe und Aufbrüche in der Nachkriegszeit: Die Themen und vor allem auch die Sehenswürdigkeiten, die am Tag des offenen Denkmals in Pfullingen in den Blickpunkt rücken werden, könnten kaum vielfältiger sein. Die Türen von 13 Gebäuden stehen den Besuchern am Sonntag, 8. September, offen. Keine andere Kommune im Landkreis hat bei der Aktion mehr zu bieten. Über das gesamte Stadtgebiet verteilt liegen die Attraktionen, in denen Sonderausstellungen zu sehen sind und Führungen auf dem Programm stehen.

„Unterhos’“ wird die Sehenswürdigkeit im Volksmund genannt, die am Denkmaltag wohl vor allem Wanderer und Naturliebhaber anlocken dürfte. Der äußerst imposante Schönbergturm ist stattliche 26,4 Meter hoch und wurde 1905 von Professor Theodor Fischer im Auftrag des Schwäbischen Albvereins gebaut. Er wird am 8. September ab 11 Uhr begehbar sein – so das Wetter mitspielt – und wartet mit einer wunderbaren Rundum-Aussicht auf. Führungen wird es je nach Bedarf geben.

Ebenfalls einer Spende Louis Laiblins sind die Pfullinger Hallen zu verdanken. Der Mäzen, der aus einer Fabrikantenfamilie stammte, hat nicht nur den Bau des Schönbergturms weitgehend finanziert, er hat Theodor Fischer auch die Pfullinger Hallen entwerfen lassen. Sie sind heute ein kulturelles Denkmal ersten Ranges und am 8. September von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Um 15 Uhr ist eine Führung geplant.

Nur einige hundert Meter entfernt können sich die Besucher am selben Tag eingehend mit der Geschichte und dem Wirken der Familie Laiblin beschäftigen. Die Villa Louis Laiblin in der Klosterstraße 82 öffnet von 14 bis 17 Uhr ihre Pforten. In dem prächtigen Gebäude ist eine Dokumentationsstätte, in der bereits um 11 Uhr, also vor der eigentlichen Öffnungszeit, ein Rundgang angeboten wird.

Mühlen und Museen

Nur zu einer Führung um 16.30 Uhr geöffnet ist indes der Luftschutzkeller in der Schulstraße 16, der Jahr für Jahr einer der größten Besuchermagneten des Denkmaltags in Pfullingen ist – genauso wie die Flad’sche Mühle. Seit 1967 treibt eine 21 PS starke Turbine die Säge in der Hohe Straße 10 an. Vor über 20 Jahren wurde mit dieser Säge das letzte Mal offiziell gearbeitet. Die Flad’sche Mühle befindet sich heute in Privatbesitz. Von 10 bis 17 Uhr wird am Denkmaltag zu sehen sein, wie der Betrieb in der Mühle funktioniert und auf Nachfrage wird es auch eine Führung geben. Und noch eine Mühle wird ihre Pforten öffnen: Die Baumann’sche Mühle ist eine von einst 22, die im 19. Jahrhundert den Wirtschaftsstandort Pfullingen florieren ließen. Erbaut wurde sie 1799 und obwohl sie schon seit den 1960er Jahren still steht, ist viel Leben drin in dem alten Gebäude. Denn sowohl das eigentliche Mühlenmuseum, das am 8. September von 10 bis 17 Uhr geöffnet ist – Führungen wird es um 14 und um 16 Uhr geben –, als auch das Trachtenmuseum locken regelmäßig zahlreiche Besucher an. Zur Sonderausstellung „Trachtenschuhe – Trachtenkörbe vom Barock bis zur Neuzeit“ sind um 13 und um 15 Uhr Rundgänge geplant.

Nur einige Meter entfernt können sich die Besucher von 14 bis 17 Uhr im Stadtgeschichtlichen Museum Schlössle die Sonderausstellung „Vergessene Berufe – Handwerkskunst, Erfindergeist, Forscherdrang“ anschauen und ebenfalls mit einer Ausstellung wartet das Klosterareal auf, wo es um „Armut – Demut – Gehorsam, die Welt der Klarissen 1250 bis 1649“ geht. Das Gelände ist von 10 bis 17 Uhr begehbar, Führungen werden um 13.30 und um 16 Uhr angeboten.

Spezielle Führungen

Nur zu speziellen Rundgängen wird indes am Denkmaltag um 15.30 Uhr auf den städtischen Friedhof und um 14 Uhr ins Rathaus I eingeladen. Eine „alte Bekannte“ beim Denkmaltag ist auch die Neske-Bibliothek in der Klosterstraße 28 – sie öffnet von 14 bis 17 Uhr und um 15 Uhr geht es um „Umbrüche und Aufbrüche in der Nachkriegszeit – gespiegelt im Verlagsprogramm des Neske-Verlags“. Zum Schluss noch eine Premiere: Erstmals ist das Fotofachgeschäft Burgemeister in der Marktstraße 33 mit von der Partie. Es macht am 8. September von 14 bis 17 Uhr auf.