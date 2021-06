Betroffen vom Streikaufruf ist das Fahrpersonal der am Tübinger Stadtbusverkehr beteiligten Busunternehmen – darunter auch die Stadtwerke Verkehrsbetrieb GmbH, die als Tochter der Stadtwerke Tübingen (swt) den Großteil der Fahrleistungen im Stadtgebiet erbringt.

Stadtbusverkehr Tübingen: Notfahrplan und Infostand geplant

Mit ver.di wurde ein Notfahrplan abgestimmt, der zumindest eine gewisse ÖPNV-Versorgung in Tübingen aufrechterhalten soll. So gibt es einige Fahrten, die auf den Strecken von Nachtbus-Linien fahren. Auch im Schülerverkehr und für die Verbindung zu den Kliniken werden ausgewählte Fahrten angeboten. Nach dem voraussichtlichen Streikende gegen 16 Uhr wird TüBus so schnell wie möglich den regulären Fahrbetrieb wieder aufzunehmen.

Omnibusbahnhof/Europaplatz an einem Infostand Auskunft über die aktuelle Fahrplanlage geben. Fahrgäste können sich im Internet auf den TüBus-Seiten über die aktuelle Situation und Details des Notfahrplans informieren. Zusätzlich wird TüBus aman einemAuskunft über die aktuelle Fahrplanlage geben.

Der Notfahrplan und alle weiteren Informationen im Detail

Im geplanten Streikzeitraum tritt für den TüBus ein Notfahrplan in Kraft.

Bis 8 Uhr und ab 16 Uhr gilt wieder der reguläre Fahrplan.

Das Angebot „SAM Ü 60“ sowie Impffahrten können uneingeschränkt stattfinden.

Die Bahn sowie die Linien 18, 19, 7611, 7612, 7613 und X11 fahren planmäßig. Die Linien 826 und 828 sind ebenfalls vom Streik betroffen.

Für den Klinikverkehr gilt ganztägig:

Pendelverkehr mit zwei Bussen auf der Linie 5 zwischen Hauptbahnhof und den Kliniken alle 30 Minuten.

Die Linien 18 und 19 fahren nach regulärem Fahrplan.

Weitere Fahrten im Stadtgebiet:

13:22 Uhr: Linie E1 Waldhäuser Ost – Lustnau – Herrlesberg – Pfrondorf (2-3 Gelenkbusse)

13:22 Uhr: Linie E1 Waldhäuser Ost – Wanne – Hauptbahnhof (2-3 Gelenkbusse)

13:48 Uhr: Linie N91 Hauptbahnhof – Lustnau – Pfrondorf – Hauptbahnhof (2 Gelenkbusse)