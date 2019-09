Die SPD-Fraktion freut sich auf das neue Stadtbuskonzept, das am Montag startet, teilt sie in einer Pressemitteilung mit. Sie fragt sich allerdings auch, ob es genügend Busfahrer dafür gibt. Eine entsprechende Anfrage wurde an die Stadtverwaltung gestellt. „Wie hoch ist die Fluktuation bei der Reutlinger Stadtverkehrsgesellschaft und welche Gründe gibt es für die Abwanderung von Fachkräften?“ fragt Stadträtin Bayer an. „Offenkundig gibt es in der Region Reutlingen-Tübingen einen Wettbewerb um die Fachkräfte. Deshalb müssen wir das Notwendige tun, um als Stadt attraktive Arbeitsplätze anbieten zu können“, stellt der Fraktionsvorsitzende Helmut Treutlein fest.

Die RSV hat rund 50 Stellen für Busfahrer ausgeschrieben, um die zusätzlichen Strecken bedienen zu können. „Ein Großteil davon ist besetzt, allerdings möchte die RSV noch fünf oder sechs Leute einstellen“, sagte Mark Hogenmüller auf Nachfrage. Mit Blick auf den kommenden Montag zeigt sich der RSV-Geschäftsführer zuversichtlich: „Wir werden es schaffen“.

