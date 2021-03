Die Stadtbibliothek Reutlingen öffnet, am Donnerstag, 11.03.21 wieder zu ihren normalen

● Dienstag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr

● Samstag von 10 bis 14 Uhr.

Der Besuch ist nur mit Bibliotheksausweis möglich. Besucherinnen und Besucher erhalten dann direkt vor Ort einen Soforttermin, bei dem die Daten per Check-in und Check-out erfasst werden. Die Termindauer beträgt maximal eine Stunde. Kunden ohne Bibliotheksausweis können sich einen Ausweis direkt vor Ort erstellen lassen. Um Wartezeiten zu vermeiden, wird empfohlen sich bereits online von zu Hause aus anzumelden. Eine Anleitung findet sich auf der Website der Stadtbibliothek unter dem Suchbegriff „ Onlineanmeldung “.

Die Musikbibliothek und das Studienkabinett bleiben geschlossen. Medien aus diesen Abteilungen können jedoch vor Ort an der Information im 1. OG bestellt werden und gleich entliehen werden. Im 1. Stock stehen vier Arbeits- und Internet-PCs mit Druckmöglichkeit für je 30 Minuten zur Verfügung.

Die Zweigstellen der Stadtbibliothek Reutlingen werden ab dem 15. März wieder zu ihren normalen Öffnungszeiten besucht werden können: Betzingen, Rommelsbach, Orschel-Hagen, Sondelfingen, Gönningen und Mittelstadt. Hier können Terminslots gebucht werden per Mail und Telefon. Ein Soforttermin dort ist ebenfalls möglich, wenn noch Kapazität frei ist. Auch in den Zweigstellen ist derzeit der Besuch nur mit einem Bibliotheksausweis möglich.

● Die Zweigstellen Oferdingen, Bronnweiler, Römerschanze und Ohmenhausen bleiben für den Publikumsverkehr geschlossen.



● Terminreservierungen für Betzingen, Mittestadt und Gönningen: Telefon 07121-580208.



● Terminreservierungen für Rommelsbach: Telefon 07121-965985.



● Terminreservierungen für Orschel-Hagen: 07121-630226.



● Terminreservierungen für Sondelfingen 07121-479867.

Ab dem 16. März müssen Kund/innen wieder ihre Rückgabedaten beachten. Die aktuellen Rückgabetermine können u.a. im Benutzerkonto eingesehen werden: www5.stadtbibliothek-reutlingen.de/mein-Konto . Kundinnen und Kunden die eine Mail-Adresse hinterlegt haben, erhalten wie gewohnt eine automatisierte Erinnerung. Immer geöffnet hat die eBibliothek! Hier finden sich eBooks, eHörbücher, aktuelle Tageszeitungen in den Presseportalen, Musik- und Filmstreaming-Angebote: www2.stadtbibliothek-reutlingen.de/ebibliothek . Der Außenrückgabeautomat in der Hauptstelle ist für die Rückgabe von Medien in Betrieb.