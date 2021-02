Auf der Homepage der Stadtbibliothek Reutlingen unter www.stadtbibliothek-reutlingen.de finden sich jetzt neu Tipps für die Freizeitbeschäftigung mit Kindern.

In der Rubrik „Rosalies Tipps für die Corona-Zeit“ auf der Seite der Kinderbibliothek gibt es viele Vorschläge was man mit Kindern machen kann. Unter „Vorlesen und Lesen“ sind neben Buchtipps, Links zu Apps, Websites und Youtube-Videos rund ums Lesen sowie multilinguale Vorleseaktivitäten versammelt. Unter „Basteln“ und „Forschen“ finden sich vielfältige Vorschläge für eine kreative Freizeitbeschäftigung. Und schließlich in der Rubrik Familie & Co. hat das Team der Kinderbibliothek Tipps für Ausflüge und Urlaube in Baden-Württemberg zusammengestellt.

Wer Sehnsucht nach neuem Lesestoff, Zeitschriften, Musik, Noten oder Bilderbücher hat, kann in der Hauptstelle sowie in den Zweigstellen Betzingen, Gönningen, Orschel-Hagen, Rommelsbach, Sondelfingen und Mittelstadt verfügbare Medien ohne thematische Einschränkung bestellen und zu einem vereinbarten Termin abholen. Kund/innen der Stadtbibliothek Reutlingen mit gültigem Bibliotheksausweis können maximal 10 Medienwünsche durchgeben – telefonisch oder per E-Mail.

Das Bibliotheksteam ist in der Hauptstelle telefonisch unter 07121-3032846 erreichbar von Dienstag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr und am Samstag von 10 bis 14 Uhr.