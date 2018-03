Familien Stadt zahlt Prämien

Reutlingen / Carola Eissler

Das werden die Nachbarkommunen nicht goutieren: Wer als Mitarbeiter eines Reutlinger Trägers der Kindertagesbetreuung eine Erzieherin oder einen Erzieher an die Stadt Reutlingen oder eine andere Betreuungseinrichtung in der Stadt vermittelt (und damit andernorts abwirbt) erhält von der Stadt eine Prämie. Verwaltung und Gemeinderat versuchen auf diesem Wege, dem Erziehungsnotstand in den Kindertageseinrichtungen der Stadt zu begegnen. Bürgermeister Robert Hahn sieht es so: „Wenn wir in Ausbildung investieren und die anderen nicht, dann ist dies allemal erlaubt.“

Der Kampf um die Fachkräfte im Betreuungsbereich ist schon längst eröffnet. In Reutlingen fehlen rund 300 Betreuungsplätze für die über Dreijährigen. Zwar investiert die Stadt gerade massiv in den Bau neuer Einrichtungen, aber die Bereitstellung der Plätze ist nur eine Seite des Problems. Denn die Kinder müssen ja auch betreut werden. Fehlen aber Fachkräfte, können die Plätze nicht belegt werden.

Durchaus kritisch sehen einige Gemeinderäte die neue Anwerbepraxis der Stadt, auch wenn sie dann letztlich der Maßnahme zustimmten. Ute Beckmann (WiR) warnte: „Wir werden uns andere Kommunen nicht zu Freunden machen.“ Regine Vohrer (FDP) sagte, eigentlich gefalle ihr das Ganze nicht und Kurt Gugel (FWV) betonte, er stimme mit Bauchweh zu. Die Grünen dagegen fordern ein Gesamtkonzept, um dem Problem zu begegnen, wie Sabine Groß sagte. „Einzelne Maßnahmen reichen nicht aus.“

Derweil schafft die Stadt weitere Betreuungsplätze bei freien und konfessionellen Trägern. Im September startet in Sondelfingen ein Naturkindergarten für 15 Kinder zwischen einem und sechs Jahren, betrieben vom Verein „Windelrocker“. In Sickenhausen beginnt eine kulturelle Kleinkindbetreuung der „Kleckerwelt“ für fünf Kinder von null bis drei Jahren und der Evangelische Kindergarten Mahdachstraße in Ohmenhausen richtet weitere 13 Plätze für Kinder von drei bis sechs Jahren ein.

Die Investitionen für die drei Gruppen belaufen sich auf 464 000 Euro, der dauerhafte Zuschuss liegt bei 242 000 Euro pro Jahr. Allein für den Naturkindergarten sind Investitionen in eine Jurte als Schutzunterkunft in Höhe von 340 000 Euro nötig.