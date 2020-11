Die Stadtbibliothek Reutlingen und ihre Zweigstellen Betzingen, Rommelsbach, Orschel-Hagen, Sondelfingen, Mittelstadt, Gönningen und Bronnweiler sind zu den normalen Zeiten geöffnet. Der Zugang ist in der Hauptstelle auf 70 Personen begrenzt, weswegen es zu Wartezeiten kommen kann. Der Wartebereich ist vor dem Haus. Um Wartezeiten zu vermeiden, werden die Besucher/innen gebeten auf einen längeren Aufenthalt zu verzichten. Das gilt auch für die Kinderbibliothek, in der Spielen und Lernen unter Corona-Bedingungen nicht möglich sind.

Momentan stehen nur reduzierte Sitzplätze für Einzelpersonen für wichtige Arbeiten zur Verfügung. Zum Lernen und für dringende Arbeiten sind Arbeits- und Internet-PCs, sowie Drucker und Kopierer nutzbar. Reservierungen werden für diese empfohlen.

In den Zweigstellen sind aufgrund der geringeren Publikumsflächen weniger Besucher/innen gleichzeitig zugelassen. Die Wartebereiche befinden sich jeweils vor den Gebäuden.

Zum Aufenthalt in der Stadtbibliothek Reutlingen und den Zweigstellen müssen laut Verordnung die Aufenthaltsdaten erfasst werden.

Besucher/innen müssen in allen Gebäuden, auch an den Arbeits-PCs, eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Wer aus medizinischen Gründen keine Maske tragen kann, muss ein gültiges Attest vorweisen oder darf die Stadtbibliothek Reutlingen und die Zweigstellen nicht betreten.

Bei Erkältungs-Symptomen oder Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person werden die Besucher gebeten nicht in die Bibliotheken zu kommen.

Wer nicht in die Stadtbibliothek kommen will, der kann den Abholdienst nutzen: Bis zu 10 verfügbare Medien können vorab per E-Mail unter stadtbibliothek.auskunft@reutlingen.de bestellt und am übernächsten Öffnungstag abgeholt werden. Auch die Medien-Ausleih-Hilfe (Bringdienst) innerhalb des Stadtgebiets kann weiterhin genutzt werden. Die Lieferung der per Mail bestellten Medien erfolgt über die Stabsstelle Bürgerengagement unter Einbeziehung der Ehrenamtlichen der Einkaufshilfe ( https://www.reutlingen.de/einkaufshilfe ). Schüler/innen können weiterhin den digitalen Rechercheservice nutzen oder mit dem Referate-Service plus die persönliche Beratung buchen: https://www2.stadtbibliothek-reutlingen.de/Plone/service/lernort-bibliothek-angebote-fuer-schueler/referate-service-plus