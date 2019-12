Die Besetzung der im Stellenplan 2020 neu geschaffenen Stellen wird bis zur Klausur des Gemeinderats zurückgestellt. Im Finanzhaushalt 2020 werden vorerst keine weiteren Baubeschlüsse zur Beschlussfassung vorgelegt. Im Bau befindliche Investitionen werden allerdings nicht gestoppt.

Gewerbesteuer 2020 ist entscheidend

Entscheidend für die Stadt wird sein, wie sich die Gewerbesteuer 2020 entwickelt. Oberbürgermeister Thomas Keck sagte am Dienstagabend im Gemeinderat, es habe sich abgezeichnet, dass die wankende deutsche Konjunktur auch auf die Stadt niederschlagen und Auswirkungen haben werde.

Werden Zuschüsse an Vereine und Projekte gestrichen?

Die Fraktionen wollen sich politisch erst äußern, wenn Anfang des Jahres konkrete Zahlen und der Jahresabschluss 2019 vorliegen. Dann werde auch klar sein, ob Investitionen und möglicherweise auch Zuschüsse an Vereine und Projekte gestrichen werden müssen.

