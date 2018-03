Reutlingen Stadt gedenkt der Familie Reinhardt

Reutlingen / ce

14 Mitglieder der Familie Reinhardt, darunter Kinder und Kleinkinder, wurden am 15. März 1943 verhaftet und nach Auschwitz deportiert, wo sie ermordet wurden. Oberbürgermeisterin Barbara Bosch gedachte gestern zusammen mit Vertretern der Fraktionen und Nachfahren der Familie Reinhardt der Deportation und Ermordung der Sinti und Roma durch die Nationalsozialisten. „Viel zu lange fand dieser Anlass nicht die notwendige Beachtung“, beklagte Bosch. Anton und Katharina Reinhardt lebten seit 1926 in dem Haus am Gerbersteg, später als „Zigeunerhäusle“ bekannt. 2007 hat die Stadt eine Gedenktafel anbringen lassen. Keiner der Reutlinger Deportierten überlebte die NS-Zeit.