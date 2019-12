Der Musikstreamingdienst Spotify präsentiert mit „Wrapped 2019“ den großen Jahresrückblick der meistgestreamten Audio-Inhalte der vergangen zwölf Monate. Der Rapper Post Malone gehörte 2019 zum weltweit meist gestreamten Künstler gefolgt von Billie Eilish und Ariana Grande. Das weltweit erfolgreichste Album kommt von Billie Eilish.



Was hat Reutlingen 2019 gehört?

In Deutschland ist Hip-Hop wie schon die letzten Jahre zuvor das am meisten gestreamte Musikgenre. Was hat aber Reutlingen 2019 gehört? Wir haben die Bestenlisten aus der Achalmstadt für dich!

Die beliebtesten Künstler (TOP 15) der Reutlinger



● Capital Bra



● Ufo361



● Luciano



● Bonez MC



● MERO



● Kontra K



● OneSize



● Ed Sheeran



● Shindy



● Billie Eilish



● KC Rebell



● Apache 207



● Post Malone



● Azet



● Eminem



Und das sind die beliebtesten Songs (TOP 15) der Reutlinger

● Roller



● Vermissen



● Prinzessa



● Benzema



● Señorita



● Sweet but Psycho



● Wieder Lila



● Wolke 10



● Tilidin



● bad guy



● Cherry Lady



● Hobby Hobby



● Standort



● DNA



● Dance Monkey

Das sind die beliebtesten Künstler in Deutschland



1. Capital Bra

2. Samra

3. RAF Camora

4. Kontra K

5. Bonez MC

Und das die beliebtesten Songs

1. Roller - Apache 207

2. Vermissen - Hennng May, Juju

3. Dance Monkey - Tones and I

4. Wieder Lila - Capital Bra, Samra

5. Tildin - Capital Bra, Samra





Meistgestreamte Alben Deutschland

1. CB6 - Capital Bra

2. Berlin lebt 2 - Capital Bra

3. Ya Hero Ya Mero - MERO

4. Platte - Apache 207

5. Wave - Ufo 361



Meistgestreamte Playlists Deutschland

1. Top Hits Deutschland

2. Today´s Top Hits

3. Modus Mio

4. Deutschrap Brandneu

5. Sommerhits 2019